Service- och underhållsarbetare

Svensk Markservice AB / Trädgårdsanläggarjobb / Sundsvall
2026-03-10


Sök till en av Norrlands ledande aktör inom yttre skötsel. Inför grönytesäsongen 2026 behöver vi fler medarbetare till våra team i Sundsvall.
Då vi har stor variation på uppdragen så söker vi efter kompetens inom park och mark dvs både skötsel och utveckling av park- och fastighets mark.
Tidigare branscherfarenhet är meriterande. Körkort B är ett krav för tjänsten.
Hos oss jobbar vi både självständigt och i grupp mot satta mål.
Frihet under ansvar med hög arbetsmoral och drivkraft är framgångsfaktorer för att lyckas och trivas hos oss.
Tjänsten som avses är en säsongsanställning, med möjlighet till förlängning.
Vi kommer att kalla till intervjuer löpande så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt!

Sista dag att ansöka är 2026-09-06
Arbetsgivare
Svensk Markservice AB (org.nr 556420-4823), https://norr.teamtailor.com
Gärdevägen 7
856 50  SUNDSVALL

