Service personal extra vid behov
Nordic Choice Commercial Services AB / Servitörsjobb / Sundsvall Visa alla servitörsjobb i Sundsvall
2025-09-15
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nordic Choice Commercial Services AB i Sundsvall
, Härnösand
, Östersund
, Sandviken
, Umeå
eller i hela Sverige
About Clarion Hotel: Clarion Hotel® is not just a hotel chain; it's an immersive experience that combines Scandinavian hospitality with a touch of premium. Our team members are not merely employees; they are an integral part of the Clarion experience. We pride ourselves on delivering on personality, passion, and we always strive for perfection. Join us in shaping the future of hospitality!
Clarion Hotel® is part of Strawberry.
Clarion Hotel är mer än bara ett hotell. Vi gör mer av varje detalj, och skapar mötesplatser som ökar livskvaliteten för våra gäster och kollegor. Hos oss kommer du alltid att vara där det händer, mitt i hjärtat av staden eller på flygplatsen. Och kärnan i det hela; Vår engagerade och kunniga personal, som ser till att gästerna upplever något mer än bara en övernattning.
Kanske du studerar och vill göra något extra på sidan av? Vill du vara en del av vår framtid inom Clarion Sundsvall? Gillar du att bli utmanad och att utmana? Känner du att du känner igen dig själv i det du precis läst? Ja, då kanske du är den vi söker.
Genom att arbeta på Clarion Hotel kan vi garantera dig:
• Att du kommer att omge dig med Nordens kunnigaste hotellpersonal
• Att du ingår i beslut som rör din avdelning
• Att just din åsikt spelar roll
• Att du kommer att uppleva genuin glädje och omsorg från dina kollegor och chefer
• Att du får den utveckling du behöver för att blomstra professionellt och personligt
• Att du får möjlighet att arbeta i hela Norden - om du vill
• Att du kommer att få arbeta i en trygg arbetsmiljö som är i ständig utveckling och förändring
På Clarion Hotel Sundvall hittar du Brasserie NÒR som är ett modernt brasserie som hyllar det nordiska köket med en fast och stabil förankring i Europa. Det betyder att vi tar hand om våra lokala råvaror och traditionella rätter men uppdaterar dem med centraleuropeiska smaker. Igenkänning med en twist!
Hotellet har 270 rum, 1 bankettsal samt 9 mötesrum.
Vi har även vårat Livingroom på entreplan, där man hittar ett skönt barhäng med liv & rörelse och aktiviteter samt banketter.
Längst upp på hotellet hittar man Element spa & vårat egna Gym, på vårt spa har vi en fantastisk uppvärmd utepool, ångbastu, torrbastu & relax duschar.
Våra mål är skyhöga och du kommer att mötas av ett team fullt av talanger och personligheter som varje dag tar de extra stegen för att leverera gäst upplevelser utöver det vanliga. Vår ambition är att ha de mest engagerade och kompetenta medarbetarna i branschen. Är du en av dem?
Nu söker vi ivriga, erfarna och karismatiska serveringspersonal med erfarenhet av bar, du ingår i ett mycket kompetent team som rapporterar till Restaurangchefen.
Som serveringspersonal har du en avgörande roll i att skapa unika upplevelser för barens och restaurangens gäster. Det är önskvärt att du har ett brinnande intresse för, och god kunskap om, mat och dryck, har humor, är professionell och personlig i dina möten med andra människor samt har en positiv energi som smittar. Du är företagsam, gillar att testa dig fram med olika drycker, och gillar att specialisera dig på något unikt. Ju pirrigare desto bättre. Vi ser gärna att du har erfarenhet från liknande arbete.
Du är en lagspelare, men kan även arbeta bra självständigt. Du är ansvarsfull och drivs av ett gott samarbete mellan dig och dina kollegor och du tar varje dag fullt ägande över gästernas totala hotellupplevelse, och inte bara ditt eget arbetsområde.
Tjänsten innebär arbete både dagar, kvällar och helger - precis som det är normalt att arbeta på hotell.
Lön: enligt kollektivavtal
Tjänst: Extra vid behov
I tjänsten ingår bland annat följande arbetsuppgifter:
• Att skapa oförglömliga upplevelser för restaurang- och bargäster.
• Traditionellt bar- och serveringsarbete.
• Övervaka kontinuerligt gästernas tillfredsställelse och vidta åtgärder vid behov.
• Arbete på övriga outlets vid intresse
• Arbeta ensam i bar kan förekomma
• Bankett servering
About Clarion Hotel: Clarion Hotel® is not just a hotel chain; it's an immersive experience that combines Scandinavian hospitality with a touch of premium. Our team members are not merely employees; they are an integral part of the Clarion experience. We pride ourselves on delivering on personality, passion, and we always strive for perfection. Join us in shaping the future of hospitality!
Clarion Hotel® is part of Strawberry. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nordic Choice Commercial Services AB
(org.nr 556106-6050) Arbetsplats
Clarion Hotel Sundsvall Jobbnummer
9508468