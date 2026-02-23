Service Office Administrator
Semestern är för många årets bästa dagar. Vårt uppdrag på NOVASOL är att se till att de blir så bra som möjligt - och det lyckas vi med tack vare kunniga och professionella medarbetare.
Hos oss är ingen dag den andra lik. Trots över 50 år i branschen fortsätter vi att utvecklas, och förändring är en naturlig del av vår vardag.
Brinner du för att hjälpa gäster och husägare?
Vi erbjuder ett sommarvikariat under perioden 1 maj - 31 augusti 2026. Du blir en del av ett team på tre medarbetare vid vårt servicekontor, som är beläget i centrala Ystad.
Arbetsuppgifterna består bland annat av:
Hantering av bokningar
Koordinering av städning
Hantering av reklamationer och klagomål
Välkomnande av gäster
Skriftlig och muntlig kommunikation med husägare och samarbetspartners på svenska och engelska
Service, problemlösning och professionalism är våra ledord. Du inleder med en introduktion och får därefter löpande stöd för att känna dig trygg i rollen.
Arbetet utförs på plats på kontoret - hemarbete erbjuds inte i denna tjänst.
Vem är du?
Eftersom du är företagets röst och ansikte utåt ser vi att du är förtroendeingivande och ansvarstagande. Som person är du självgående, driven och resultatinriktad.
Tre grundvärden i vår verksamhet är kvalitet, service och trovärdighet, vilket innebär att du har förståelse för vikten av långsiktiga relationer och ett professionellt bemötande.
Tjänsten ställer inga krav på tidigare utbildning eller arbetslivserfarenhet, även om det är meriterande.
Goda kunskaper i svenska och engelska
Meriterande:
Kunskaper i danska, tyska och holländska
Om Awaze/ Novasol AB
Sedan starten 1968 - då utbudet bestod av 35 små stugor i Norge - har NOVASOL vuxit till att bli Europas ledande aktör inom förmedling av semesterbostäder, med över 50 000 bostäder i 28 länder. Det svenska kontoret etablerades 1990 ochdag är vi marknadsledande i Sverige med över 2 500 privatägda stugor och semesterhus över hela landet. Alla bostäder är privatägda och kvalitetssäkras genom avtal mellan NOVASOL och respektive ägare. Att hyra privatägda semesterhus är en starkt växande trend, och Novasol är marknadsledare som driver utvecklingen inom vår del av branschen. Så ansöker du
