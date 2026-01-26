Service Engineer
2026-01-26
Schneider Electric är en global specialist inom digital utveckling av energihantering och automation med en unik närvaro i svenska hem, fastigheter, industrier och infrastrukturer. Hos oss är hållbarhet ledordet. Med vår 180-årig historia och djupa rötter i energisektorn omformar vi idag branscher, utvecklar städer och berikar tillvaron för människor världen över. Vårt engagemang för innovation, mångfald och hållbarhet säkerställer att "Life is On" finns överallt och för alla.
Schneider Electric har blivit rankade som ett av världens mest hållbara företag, i en undersökning utförd av Corporate Knights, ett media och undersökningsföretag som fokuserar på företags hållbarhetsuppfyllelse.
The World's 50 Most Sustainable Companies in 2022
Lär dig mer om oss som företag:https://www.youtube.com/watch?v=VbldHPFltQQ
Om rollen
I rollen som servicetekniker inom brand & säkerhet kommer du att tillhöra ett kompetent team och arbeta brett med serviceuppdrag och mindre projekt. Arbetsuppgifterna är omväxlande och rollen innebär mycket kundkontakter, där du hanterar hela kedjan från första kontakt till rapportering av arbetet. Arbetet är mobilt och varvas med besök hos kunder och ditt kontor. Geografiskt finns kunderna i Stockholm med omnejd.
Arbetsuppgifterna innebär bland annat;
* Installation, konfigurering och driftsättning av säkerhetssystem, Tex; RCO, Aptus, Assa Arx, Honeywell Galaxy, DSC Power/Neo.
* Installation, konfigurering och driftsättning av Schneider Electrics egen produkt Esmi-FDP/FX.
* Installation, konfigurering och driftsättning av Schneider Electrics egen produkt Security Expert.
* Rådgivning och utveckling av kundsamarbeten
* Felsökning och avhjälpande service
* Utförande av avtalsservice
* Teknisk support
Kvalifikationer och erfarenheter
Vi söker dig som antingen har eltekniskutbildning på gymnasie- eller högskolenivå, eller så arbetar du inom el, tele, nätverksteknik eller teknik i någon form, antingen som tekniker eller ingenjör.
Har du erfarenhet av att installera, driftsätta och felsöka brandsystem och säkerhetssystem ser vi det som en stor fördel.
Du har god teknisk förståelse och gärna erfarenhet av service och kundkontakter sedan tidigare. Du uttrycker dig obehindrat på svenska och har goda kunskaper i engelska. B-körkort är ett krav.
Som person är du driven och engagerad och du motiveras av problemlösning och av att utvecklas i det du gör. I ditt arbete är du strukturerad och noggrann och mån om att följa regelverk samt riktlinjer för arbetsmiljö och hälsa. Du är serviceinriktad och lyhörd och strävar alltid efter att hitta den bästa lösningen till kunden.
Då du arbetar mycket under eget ansvar är det viktigt att du är självgående, bekväm med att fatta egna beslut och att du kan planera och driva ditt arbete framåt på ett självständigt sätt. Samtidigt trivs du med att arbeta i team och har lätt för att kommunicera och samarbeta med andra. Du är social och öppen som person, och har ett tillmötesgående sätt, som gör att du har lätt för att skapa relationer med både kunder och kollegor.
Vårt erbjudande till dig en fantastisk möjlighet att bli en del av Schneider Electric och stärka din karriär! Hos Schneider Electric möter du fantastiska kollegor, arbetar i en modern hybrid arbetsmiljö och har flexibla arbetstider. Vi erbjuder dig möjligheter att bredda din expertis inom en internationell miljö i professionella nätverk. Vi kan utvecklas till vår fulla potential, genom lika möjligheter till fortsatt utveckling.
När du arbetar för Schneider Electric arbetar du för ett företag som fokuserar på sina medarbetare. Vi är stolta över att främja mångfald, inkludering, utveckling av människor och integration mellan arbetsliv och privatliv!
Gör skillnad - bli en del av Schneider Electric
Schneiders syfte är att ge alla möjlighet att få ut det mesta av vår energi och ta vara på världens resurser, för en mer hållbar värld för alla. På Schneider kallar vi detta Life Is On.
Blev du inspirerad?
Vi bearbetar ansökningarna löpande och bjuder in till intervju, ser gärna att du anmäler skickar in din ansökan så snart som möjligt. https://www.se.com/se/jobb
Varmt välkommen med din ansökan!
Looking to make an IMPACT with your career?
When you are thinking about joining a new team, culture matters. At Schneider Electric, our values and behaviors are the foundation for creating a great culture to support business success. We believe that our IMPACT values - Inclusion, Mastery, Purpose, Action, Curiosity, Teamwork - starts with us.
IMPACT is also your invitation to join Schneider Electric where you can contribute to turning sustainability ambition into actions, no matter what role you play. It is a call to connect your career with the a...
SALARY Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
