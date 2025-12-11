Service Center Consultant till Agda PS
2025-12-11
Är du driven av kundsupport, nätverkande och att leverera förstklassig service? Vill du arbeta i en dynamisk miljö på ett ledande IT-bolag där du får möjlighet att växa? Har du en relevant yrkesutbildning inom lönesystem? Då bör du definitivt fortsätta läsa!Publiceringsdatum2025-12-11Arbetsuppgifter
Som Service Center Consultant är du en nyckelperson i kontakten med våra kunder och du blir en del av ett kompetent och engagerat team som erbjuder högkvalitativ service. Du bygger starka relationer med våra kunder och hanterar inkommande ärenden, samtidigt som du får möjlighet att bli expert på våra ärendesystem. Ditt huvudfokus kommer att vara att supportera vårt HR- och lönesystem, Agda PS. Tjänsten är placerad i Helsingborg.
I rollen ingår:
* Hantering av serviceärenden digitalt
* Behovsanalys av kundens förutsättningar
* Support via ärendesystem och telefon
* Ärendehantering: registrering, prioritering och klassificering
* Felsökning i olika miljöer
* Problemlösning
* Professionellt kundbemötande i alla situationerKvalifikationer
Du är en person som gillar att hjälpa andra, drivs av att lösa problem och skapar förtroende i varje kundmöte. Du är strukturerad, nyfiken och vågar ta egna initiativ för att utvecklas i din roll. Du trivs i en administrativ miljö och motiveras av att leverera hög kvalitet - även när tempot är högt.
Vi tror att du:
* Har en positiv inställning och ett lösningsfokus
* Gillar att samarbeta, dela med dig av kunskap och stötta kollegor
* Ser helheten och tar ansvar för både kundupplevelse och resultat
Meriterande:
* Erfarenhet av Agda PS eller liknande lönesystem
* Erfarenhet av lönekörning i lönesystem
* Tidigare arbete inom kundservice eller support
* Vana av att bygga och vårda kundrelationer
Känner du att det låter som du? Då hoppas vi att du skickar in din ansökan genom att dela ditt CV och svara på frågor i ansökningsprocessen. Urval och intervjuer sker efter att ansökningstiden den 11 januari gått ut.
Har du frågor eller önskar mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Anne Björnstad, Manager Service Center - anne.bjornstad@visma.com
Som en del av vår rekryteringsprocess genomförs bakgrundskontroller på slutkandidater i samarbete med SRI. Detta görs alltid med transparens och i dialog med dig som kandidat.
ÖVRIGT
Visma HRM Sverige samlar produkterna Kontek och Agda med över 300 engagerade medarbetare som utvecklar Sveriges ledande systemlösningar inom Lön & HR. Vi värdesätter innovation, teamwork och kontinuerligt lärande, och erbjuder frihet under ansvar i en flexibel arbetsvardag både på kontor och på distans. Vi finns på flera orter, bland annat Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingborg, Ljungby och Växjö.
Som en del av den internationella Visma-koncernen får du stora utvecklingsmöjligheter, ett starkt nätverk och konkurrenskraftiga förmåner. Vi har dessutom roligt tillsammans och bygger vår gemenskap på flera sätt under året. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
Detta är ett heltidsjobb.
Kontek Lön AB, Kontek
Anne Björnstad anne.bjornstad@visma.com
