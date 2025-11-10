servetris/servitör

Ölhuset Enköping AB / Servitörsjobb / Enköping
2025-11-10


Vi söker servispersonal med passion för mat, dryck och service
Vi på The Queens Arms letar efter dig som brinner för att ge gästerna en varm, personlig och minnesvärd upplevelse - oavsett om de kommer in för en lunch, en after work eller en trevlig middag med vänner.
Du har några års erfarenhet inom restaurangbranschen och är trygg i både servering och hantering av alkohol. Du trivs i ett högt tempo, är flexibel och har en genuin känsla för service. Som person är du positiv, trevlig och samarbetsvillig, med förmågan att se var du behövs och agera därefter.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av servering och restaurangarbete

Är ansvarstagande, noggrann och har god arbetsmoral

Klarar av stressiga situationer och håller huvudet kallt

Är social, serviceminded och tycker om att möta människor

Kan arbeta lunchpass på vardagar - kvällar och helger kan förekomma vid behov

Vi erbjuder:
Flexibla arbetstider

En trivsam och familjär arbetsmiljö

Möjligheten att bli en del av ett engagerat team som står för service, kvalitet och gemenskap

Låter det som något för dig?
Skicka din ansökan till enkoping@thequeensarms.se - vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team på The Queens Arms.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-10
E-post: enkoping@thequeensarms.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "servetris/servitör".

Arbetsgivare
Ölhuset Enköping AB (org.nr 559100-8809), https://www.thequeensarms.se/kontakta-oss/
Torggatan 30 (visa karta)
745 31  ENKÖPING

Arbetsplats
The Queens Arms

Jobbnummer
9597918

