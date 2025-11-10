servetris/servitör
Ölhuset Enköping AB / Servitörsjobb / Enköping Visa alla servitörsjobb i Enköping
2025-11-10
, Knivsta
, Håbo
, Strängnäs
, Västerås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ölhuset Enköping AB i Enköping
Vi söker servispersonal med passion för mat, dryck och service
Vi på The Queens Arms letar efter dig som brinner för att ge gästerna en varm, personlig och minnesvärd upplevelse - oavsett om de kommer in för en lunch, en after work eller en trevlig middag med vänner.
Du har några års erfarenhet inom restaurangbranschen och är trygg i både servering och hantering av alkohol. Du trivs i ett högt tempo, är flexibel och har en genuin känsla för service. Som person är du positiv, trevlig och samarbetsvillig, med förmågan att se var du behövs och agera därefter.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av servering och restaurangarbete
Är ansvarstagande, noggrann och har god arbetsmoral
Klarar av stressiga situationer och håller huvudet kallt
Är social, serviceminded och tycker om att möta människor
Kan arbeta lunchpass på vardagar - kvällar och helger kan förekomma vid behov
Vi erbjuder:
Flexibla arbetstider
En trivsam och familjär arbetsmiljö
Möjligheten att bli en del av ett engagerat team som står för service, kvalitet och gemenskap
Låter det som något för dig?
Skicka din ansökan till enkoping@thequeensarms.se
- vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team på The Queens Arms. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-10
E-post: enkoping@thequeensarms.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "servetris/servitör". Arbetsgivare Ölhuset Enköping AB
(org.nr 559100-8809), https://www.thequeensarms.se/kontakta-oss/
Torggatan 30 (visa karta
)
745 31 ENKÖPING Arbetsplats
The Queens Arms Jobbnummer
9597918