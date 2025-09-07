Serveringspersonal till Tullhuset Östhammar
2025-09-07
Nu söker vi flera medarbetare till vår restaurang i Östhammar.
Vill du jobba med ett härligt gäng som har glimten i ögat. Vi siktar på att utveckla en välbesökt skärgårdskrog med både lokalbor och turister.
Som servis kommer arbete förekomma både kvällar och helger oftast i ett högt tempo men det finns lugnare perioder också.
Erfarenhet är alltid en klar merit men vi går mycket på personlighet, hög arbetsmoral och bra attityd.
Du är en positiv person som tillsammans med övriga teamet upprätthåller en bra stämning. Du är lugn och kontrollerad under stressiga situationer. Du kan jobba både självständigt och i grupp.
Både tillsvidare och säsongsjobb erbjuds enligt överenskommelse.
Vi arbetar med schyssta villkor och tror på att man ska kunna ha ett liv även utanför arbetet!
Är du den stjärnan vi söker? Eller vill du veta mer? tveka inte på att höra av dig! Vi ser framemot din ansökan.
Anställningar och intervjuer sker löpande så vänta inte med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-07
E-post: oskar.haggkvist@hotmail.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare M&O Restauranger AB
(org.nr 559221-1964), https://tullhusetosthammar.se/ Arbetsplats
Tullhuset Östhammar Kontakt
Oskar Häggkvist oskar.haggkvist@hotmail.se 0702663748 Jobbnummer
9496001