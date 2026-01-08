Serveringspersonal till Krusmyntagården
2026-01-08
Serveringspersonal till Krusmyntagården - säsongen 2026
Ett stenkast från havet, ca 10 km norr om Visby, ligger Krusmyntagården - ett av Gotlands mest uppskattade utflyktsmål i över 50 år. Hos oss finns en härlig kombination av örtagård, butik, restaurang, grillkök, café och stora sommarkonserter med några av Sveriges främsta artister.
Inför säsongen 2026 söker vi glada, drivna och serviceinriktade personer som vill vara med och skapa fantastiska upplevelser för våra gäster - både i den dagliga verksamheten och under våra konserter.
Om rollen
Som serveringspersonal hos oss blir du en viktig del av helheten. Arbetsuppgifterna kan variera beroende på plats och tid på dagen:
Dagtid:
Servering av luncher och dryck
Gästmöten i en naturnära miljö
Kassahantering och enklare förberedelser
Cafe
Diskplock och förberedelser
Kvällstid (grillköket & middagsservering):
Servering av bordsbuffé och dryck
Fokus på ett varmt och välkomnande värdskap
Samarbete med grillköket och köksteamet
Konserter:
Servering i högt tempo
Barförsäljning och gästservice i en härlig festivalstämning
Ett energifyllt och roligt arbetspass där teamwork är nyckeln
Vem söker vi?
Vi söker dig som:
Älskar att ge service och skapa härliga möten
Trivs i team och hjälper till där det behövs
Är flexibel och positiv även när det är mycket att göra
Gillar en varierad arbetsdag med både lugnare och intensiva stunder
Har tidigare erfarenhet av servering eller bar (meriterande men inte krav)
För oss är rätt personlighet och inställning viktigast!
Arbetstider och säsong
Varierande arbetstider: dag/kväll/helg beroende på roll
Möjlighet att arbeta hela eller delar av säsongen (april-oktober 2026)
Körkort och bil är en fördel då kollektivtrafiken är begränsad

Publicering: 2026-01-08
Tjänster tillsätts löpande.
Skicka din ansökan till rekrytering@krusmynta.se
- vi ser fram emot att välkomna dig till en magisk säsong på Krusmyntagården!
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: rekrytering@krusmynta.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Krusmyntagårdens Restaurang AB
(org.nr 559150-5846) Jobbnummer
9674635