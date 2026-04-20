Serveringspersonal sökes till Grekiska grill § bar Norrköping

Rodny Restaurang AB / Servitörsjobb / Norrköping
2026-04-20


Visa alla servitörsjobb i Norrköping, Söderköping, Finspång, Linköping, Katrineholm eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Rodny Restaurang AB i Norrköping

Restaurangpersonal sökes till Grekisk grill § bar Norrköping.
Vi söker nu engagerade och drivna medarbetare till vår grekiska restaurang!
Är du passionerad för service, mat och högt tempo? Då kan du vara den vi letar efter.
Tjänster vi söker:
Grillkockar
Serveringspersonal

Om rollen:
Hos oss arbetar du i ett team där kvalitet, tempo och gästupplevelse står i fokus. Restaurangen har ett högt tryck, särskilt under kvällar och helger, vilket kräver att du är stresstålig och kan leverera service på toppnivå - även när det är mycket att göra.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet inom restaurang (grill/à la carte/servering)
Är stresstålig och kan arbeta i högt tempo
Är serviceinriktad och alltid sätter gästen i första hand
Har en positiv attityd och är en lagspelare
Är flexibel med arbetstider (kvällar och helger)

Vi erbjuder:
En dynamisk och rolig arbetsplats
Möjlighet att utvecklas inom restaurangbranschen
Ett härligt team med stark gemenskap

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-20
E-post: norrkoping@grekiska.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Rodny Restaurang AB (org.nr 559335-2015)
Nya Torget 3 (visa karta)
602 42  NORRKÖPING

Arbetsplats
Grekiska Grill § Bar

Jobbnummer
9865561

Prenumerera på jobb från Rodny Restaurang AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Rodny Restaurang AB: