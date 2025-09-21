Serveringspersonal omgående
2025-09-21
Har du känsla, passion och glädje som vill ge den bästa servisen till gäster? Då är du rätt person för oss.
Hos oss på Texas longhorn Falun arbetar du i ett team där kunden är i fokus. Du är social och brinner för just service och kan arbeta i högt tempo
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av att jobba i restaurang.
Då vi har över 43 enheter i hela Sverige är det viktigt att alla i kedjan kan hålla samma standard.
Du måste kunna jobba helg dvs fre-lör vid ansökan.
Sista dag att ansöka är 2025-09-25
