Serveringspersonal Kristianopel Resort
2026-02-01
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
Säsongspersonal Sommarn 2026
Tycker du om när det händer mycket, att ha många människor omkring dig och är sugen på en härlig sommar vid havet?
Vi söker nu serveringspersonal inför 2026 till våra restauranger Hamnkrogen och Pålsgården.
Ni ska tillsammans med övrig personal hjälpa oss att skapa en fantastisk arbetsplats och en härlig upplevelse för våra gäster.
Glad - de kommer man långt med, matintresse, stresstålig och beredd att jobba och ge det lilla extra tar er kanske till Kristianopel i sommar.
Svenska och Engelska språket behöver ni behärska, Tyska, Danska och Holländska är klart meriterande.
Kristianopel ligger utan bussförbindelse sommartid och därför behöver man har tillgång till bil eller annat fordon för att komma till och från jobbet.
Vi anställer löpande och ser därför fram emot din ansökan snarast, dock senast 31 mars.
Välkommen med din ansökan till info@kristianopelresort.se
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: info@kristianopelresort.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kristianopel Turism HB
Kristianopel (visa karta
)
370 45 FÅGELMARA Körkort
För detta jobb krävs körkort.
9715926