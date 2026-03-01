Serveringspersonal

Fisky Business AB / Servitörsjobb / Malmö
2026-03-01


Extra serveringspersonal sökes
Fisky söker nu erfaren och serviceinriktad extrapersonal till serveringen, främst för arbete under helger, högsäsong och vid större sällskap.
Fisky är en restaurang med fokus på fisk och skaldjur, kompletterat med en bred à la carte-meny och ett etablerat luncherbjudande. Verksamheten är av större omfattning och tempot är periodvis högt, särskilt under sommarhalvåret samt vid bokade sällskap och arrangemang.
Vi söker dig som:
Har tidigare erfarenhet av servering, gärna à la carte

Är trygg i mötet med gäster och har en professionell framtoning

Arbetar strukturerat och behåller lugnet även vid hög belastning

Har god samarbetsförmåga och bidrar till en positiv arbetsmiljö

Talar svenska obehindrat (ytterligare språk är meriterande)

Arbetet innebär främst kvälls- och helgpass samt insatser vid större bokningar och evenemang. Vi söker dig som är flexibel och kan arbeta vid behov.
Vi värdesätter ansvarstagande, noggrannhet och ett genuint intresse för service. För rätt person finns möjlighet till mer arbete över tid.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
E-post: fisk@fiskybusiness.nu

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servis dockan".

Arbetsgivare
Fisky Business AB (org.nr 556968-2601)
dockgatan 1 (visa karta)
211 12  MALMÖ

Arbetsplats
Fisky Business Dockan

Jobbnummer
9769704

