Serveringspersonal
The National Golf & Resort AB / Servitörsjobb / Svedala Visa alla servitörsjobb i Svedala
2025-12-15
, Staffanstorp
, Vellinge
, Trelleborg
, Skurup
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos The National Golf & Resort AB i Svedala
Brinner du för att skapa världens bästa upplevelse för våra gäster och kollegor?
Perfekt - då är du den vi söker. Hos oss är våra värdeord med oss varje dag, i varje möte och varje handling. Det är det som gör oss till The National.
Vi söker dig som har ett brinnande intresse för service av hög klass, och som trivs i en personlig miljö med högt tempo. Du kommer bli en del av ett litet men urstarkt team som alltid gör det lilla extra - både för varandra och för våra gäster.
Som servitör/servitris hos The National möter du en varierad och social arbetsplats. Vi söker en utåtriktad person med erfarenhet av bar- och/eller servis arbete som vill skapa upplevelser i toppklass för våra gäster.
Tjänsterna varierar och kan både vara deltid och/eller heltid samt i vårt Klubbhus eller bemannade kiosk. Tillsammans ser vi vad Du och vi har för behov. Vissa tjänster kan ev. bli tillsvidareanställningar.
Du som vill utvecklas och som bidrar med arbetsglädje och vänlighet
Du gillar att leverera upplevelser inom service utöver vad gästen förväntar sig
Du bidrar till att utveckla företaget och säkerställa företagets mål och vision
Du är en god kollega och gillar att jobba tillsammans
Du kan arbeta tidig morgon, dag/kväll och helg
Vi ser gärna att Du har erfarenhet av servering, men om Du är rätt person för oss så utbildar vi dig på plats
Du pratar och skriver obehindrad svenska (till vissa tjänster fungerar flytande engelska)
Fördel om du har körkort och bil men det finns kollektivtrafik att tillgå
Företaget har kollektivavtal med HRF/Unionen-Visita
Anställningarna är "Säsongs medarbetare" med anställning mars/april-okt/nov samt "Sommarjobbare" med anställning maj/juni - aug/sep. Tjänsterna varierar och kan både vara deltid och/eller heltid. Tillsammans ser vi vad Du och vi har för behov. Vissa tjänster kan ev. bli tillsvidareanställningar. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare The National Golf & Resort AB
(org.nr 556603-1026), https://thenational.se/ Arbetsplats
The National Kontakt
Hugo Larsson hugo.l@thenational.se Jobbnummer
9643849