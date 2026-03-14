Serveringsansvarig / Servitris
2026-03-14
Serveringsansvarig / Servitör till Restaurang Zurafa
Restaurang Zurafa söker en engagerad och serviceinriktad serveringsansvarig som vill vara med och utveckla vår restaurang. Vi söker dig som både kan arbeta i serveringen och ta ansvar för teamet. När restaurangchefen inte är på plats förekommer lite andra administrativa uppgifter.
Om tjänsten
Som serveringsansvarig arbetar du aktivt i serveringen och säkerställer att gästerna får en professionell och trevlig upplevelse. När det är flera servitörer på plats leder du arbetet i matsalen och ser till att servicen flyter på smidigt.
Arbetsuppgifter
Servering och ta hand om gäster
Leda och fördela arbetet för serveringspersonalen
Säkerställa hög servicekvalitet
Samarbeta med köket under service
Bidra till en positiv arbetsmiljö
Kan ta hand om schemaläggning och andra administrativa uppgifter vid behov
Vi söker dig som
Har erfarenhet av servering i restaurang
Är ansvarstagande och kan ta egna initiativ
Har god samarbetsförmåga och ledaregenskaper
Kan arbeta bra i en stressig miljö
Trivs i ett högt tempo och med gästkontakt
Kan arbeta helger och ha flexibla arbetstider
Kan tala och förstå svenska
Om anställningen
Tjänst: Serveringsansvarig / Servitör
Anställningsform: Heltid eller deltid enligt överenskommelse
Varierande arbetstider inklusive helger
Ansökan
Skicka din ansökan med CV och en kort presentation.
Vi ser fram emot att välkomna en ny kollega till vårt team på Restaurang Zurafa! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-13
E-post: info@zurafa.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lahana Restauranger AB
(org.nr 559225-4253), http://www.zurafa.se
Bälinge - Svista 55 (visa karta
)
755 93 UPPSALA Jobbnummer
9798050