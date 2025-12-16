Servering / Bar Personal
2025-12-16
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Visa alla jobb hos Takame AB i Göteborg
Restaurang Takame söker dig som har jobbat med service ett tag och är strukturerad! Du blir en del av vårt passionerade team i servisen. Vi vill att du klarar att jobba självständigt, sätter gästen i fokus och själv har förmågan att hitta saker som behöver göras samt att du klarar och kan hantera stress.
Två olika tjänster finns att tillsättas på någon av våra enheter där ena tjänsten är mer dagtidsorienterad och den andra lämpar sig mer för kvällar och helger.
Tillträde omgående.
Arbetstider dagtid, kvällar och helger... Heltid/deltid...
se vår instagram eller hemsida om detta kan vara något för dig! @takamegbg eller www.takame.se
Stämmer detta in på dig sök nu!
Sista dag att ansöka är 2026-01-15
E-post: jobb@takame.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan Servis". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Takame AB
(org.nr 559176-1670)
Östra Hamngatan 3 (visa karta
)
411 05 GÖTEBORG Jobbnummer
9646974