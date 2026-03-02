SEO Specialist till Google Partner i Halmstad
2026-03-02
Våning 18 AB söker nu fler SEO Specialister med dokumenterad erfarenhet av sökmotoroptimering - oavsett om du är junior eller senior. I denna roll får du arbeta med att optimera våra kunders webbplatser och e-handelslösningar, samtidigt som du agerar som en central kontaktpunkt genom att leda regelbundna kundmöten. Du kommer att driva fram innovativa SEO-strategier som skapar mätbara resultat och säkerställer att våra kunders digitala närvaro ständigt utvecklas.Publiceringsdatum2026-03-02Profil
Vi söker dig som:
Har ett starkt intresse för SEO och gärna någon erfarenhet, oavsett om du är i början av din karriär eller har flera års erfarenhet.
Är väl förtrogen med tekniska aspekter av SEO, exempelvis verktyg som Google Analytics och Google Search Console.
Har erfarenhet av att arbeta med plattformar som WordPress, WooCommerce, Abicart och Jetshop (meriterande).
Är analytisk, kreativ och skicklig på att omvandla data och trender till effektiva optimeringsstrategier.
Trivs med att leda kundmöten och kan på ett tydligt och pedagogiskt sätt presentera strategier, rapporter och optimeringsmöjligheter.
Är självgående, målfokuserad och alltid redo att ta nästa steg för att nå våra kunders mål. Dina arbetsuppgifter
Utveckla och implementera avancerade SEO-strategier för att maximera våra kunders synlighet på sökmotorer som Google.
Optimera webbplatser och e-handelsplattformar med tekniska och innehållsmässiga förbättringar.
Leda och delta i regelbundna kundmöten för att diskutera strategier, följa upp resultat och identifiera nya optimeringsmöjligheter.
Analysera webbdata och marknadstrender för att kontinuerligt förbättra våra insatser.
Samarbeta med interna team för att integrera SEO-insikter i helhetsstrategin för digital marknadsföring.
Om Våning 18 AB
Sedan starten 2016 har Våning 18 AB etablerat sig som en av Sveriges mest framgångsrika byråer inom Performance Marketing. Vi arbetar med några av landets starkaste varumärken och har en välfungerande struktur för hur vi rapporterar och följer upp våra kunders resultat. Med Google Premier Partner-status sedan 2017 och som en del av Lyvia Group sedan våren 2022, erbjuder vi en dynamisk arbetsmiljö med stora utvecklingsmöjligheter.
Vi ser fram emot att höra från dig - ansök idag och bli en del av vårt engagerade team! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SEO Specialist Halmstad". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Våning 18 AB
(org.nr 559070-9522)
Slottsmöllan 13 E (visa karta
)
302 47 HALMSTAD Kontakt
Sohejl Daemy sohejl.daemy@vaning18.se Jobbnummer
9772355