Seniorkoordinator
2026-03-23
Ängelholm gör det omöjliga möjligt - det är vår vision som ligger till grund för vår framtida utvecklingsresa. Vi vågar tänka och testa annorlunda, göra det unika och oväntade. Vi vet att vi är bäst tillsammans och att det är genom gränsöverskridande samarbete vi når längst. Vi vet också att Ängelholm är en plats med unika möjligheter för fortsatt utveckling.
Med utgångspunkt i vår agila organisationsstruktur siktar vi framåt och uppåt. Vill du vara med och bidra på vår resa?

Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill utveckla och stärka förutsättningarna för ett aktivt och meningsfullt liv för kommunens seniorer.
Seniorkoordinator är en ny tjänst i Ängelholms kommun som ska utveckla, samordna och stärka kommunens insatser för seniorer. Uppdraget syftar till att främja ett aktivt, tryggt och socialt hållbart liv för äldre invånare samt att förebygga ensamhet och social isolering.
I rollen ingår att planera och samordna aktiviteter, mötesplatser och initiativ riktade till seniorer. Seniorkoordinatorn ska även arbeta uppsökande och skapa dialog med äldre för att fånga upp behov, intressen och idéer som kan bidra till utvecklingen av kommunens seniorverksamhet.
Arbetet sker i nära samverkan med kommunens förvaltningar, föreningsliv, frivilligorganisationer och andra relevanta aktörer. Seniorkoordinatorn ska fungera som en länk mellan seniorer, civilsamhälle och kommunal verksamhet.
Tjänsten är placerad på Kultur och fritid som är en del av huvuduppdrag Samhälle under enheten Bad, idrott och friluftsliv.
Arbetsuppgifter omfattar bland annat:
• samordna och utveckla aktiviteter och mötesplatser för seniorer
• initiera och driva projekt som stärker seniorers delaktighet och livskvalitet
• samverka med föreningar, organisationer och kommunala verksamheter
• sprida information om aktiviteter, stöd och samhällsservice till seniorer
• arbeta förebyggande mot ensamhet och social isolering
• bidra till utvecklingen av kommunens strategiska arbete inom äldre- och seniorfrågorKvalifikationerUtbildningsbakgrund
Relevant eftergymnasial utbildning inom socialt arbete, folkhälsa, samhällsvetenskap, beteendevetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.Erfarenheter
Du har erfarenhet av samordning, projektledning eller utvecklingsarbete, tidigare erfarenhet av arbete med äldre eller seniorverksamhet är meriterande. Samverkan med föreningsliv, civilsamhälle eller arbetat i offentlig verksamhet är också meriterande.
Kunskap och kompetens
Vi söker sig som har en god förmåga att planera, samordna och utveckla aktiviteter och insatser. Du har en kommunikativ förmåga i tal och skrift på svenska samt vana att arbeta självständigt och strukturerat.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har en god samarbetsförmåga, är relationsskapande och lyhörd. Du är naturligt initiativtagande och lösningsorienterad med förmåga att arbeta både självständigt och i samverkan med andra aktörer.Övrig information
B-körkort är ett krav.
ÖVRIGT
Ängelholms kommun ska vara en organisation där medarbetarna trivs, utvecklas och vill stanna kvar. Vi strävar efter att erbjuda heltid för ökad jämställdhet och attraktiva arbeten.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och kunna kommunicera snabbt och enkelt med dig som sökande, ber vi dig ansöka via länk i annonsen.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Vi har inför denna rekrytering tagit ställning till vilka rekryteringskanaler vi önskar använda. Därför undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C313846". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ängelholms kommun
(org.nr 212000-0977) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Enhetschef bad, idrott och fritid
Martin Lind martin.lind@engelholm.se 0431-87000 Jobbnummer
9812069