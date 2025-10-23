Senior Verksamhetsutvecklare
2025-10-23
Om jobbet
Vi söker dig som har gedigen erfarenhet inom Lean production, produktionsutveckling och processutveckling.
Vanliga arbetsuppgifter
I den här rollen kommer du att:
Kartlägga och analysera verksamhetsprocesser och arbetssätt.
Identifiera och prioritera förbättringsområden.
Föreslå och utforma nya processer, rutiner eller verktyg.
Delta och leda införande av förändrings- och förbättringsinitiativ.
Relevant akademisk examen (t.ex. inom teknik eller organisation/ledarskap).
Minst 5 års erfarenhet av kvalificerat utvecklings- eller förbättringsarbete.
Förmåga att kombinera analys, struktur och genomförandekraft.
God kommunikations- och samarbetsförmåga.
Talar och skriver svenska och engelska obehindrat.
Om NORTHCON
På Northcon blir du del av ett växande team där din kompetens verkligen gör skillnad. Vi erbjuder utmanande uppdrag inom kvalitet, compliance och strategi - och en arbetsmiljö där du får frihet, ansvar och stora möjligheter att utvecklas.
Ansökan Urval och intervjuer sker löpande så skicka in din ansökan redan idag. Har du några frågor är du välkommen att mejla oss eller använda vår chatt så svarar inom kort.
