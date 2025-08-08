Senior utredare - samordnare Nära vård
2025-08-08
Vill du vara med och driva vårt arbete med att främja, stödja och följa upp omställningen till god och nära vård? Vi söker nu en senior utredare och samordnare i omställningsarbeten inom hälso- och sjukvården.Publiceringsdatum2025-08-08Om tjänsten
I rollen som samordnare kommer du ha huvudansvar för att koordinera myndighetens uppdrag som rör omställningsarbetet till god och nära vård. Rollen innebär även aktivt nätverkande och samarbete med olika aktörer. Du har ett övergripande ansvar för att alla delprojekt är koordinerade avseende omfattning, tidplan och resultat. Du stödjer delprojektledare, sammanställer och förmedlar information. Det ingår i din roll att ha så väl interna som externa kontakter, ansvar för projektbudget och projektredovisningar samt återkoppling/avstämning med projektägaren. Du kommer även själv kunna driva vissa delprojekt.
Omställningar och förändringsarbeten är komplexa och berör många intressenter. Det är viktigt att bygga goda relationer med olika aktörer och så att tillsammans utvecklar hälso- och sjukvården.
Tjänsten är placerad på enheten Nära vård och avdelningen Utveckling av hälso- och sjukvården på systemnivå. Här bidrar vi till en helhet och samlad utveckling genom att stödja hälso- och sjukvårdens beslutsfattare i strategiskt viktiga frågor på systemnivå. Vi verkar nära våra målgrupper med syfte att patienterna ska få en god, nära och samordnad vård som stärker hälsan. Målen är att vården ska upplevas som nära med god kontinuitet och tillgänglighet där patienterna kan vara mer delaktiga utifrån sina förutsättningar och preferenser och att vården är effektiv avseende insatser och resurser.
Om dig
Som samordnare behöver du ha en god strategisk förmåga, vara strukturerad, självgående, ansvarstagande och ha en förmåga att ha ett helhetsperspektiv. Du är bra på att samarbeta och skapar goda relationer både internt och externt, samt har en god kommunikativ förmåga. Du behöver också ha en god förmåga att prioritera ditt arbete utifrån verksamhetens behov.
Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi söker dig som har:
• akademisk examen med inriktning hälso- och sjukvård, samhällsvetenskap eller annat område som bedöms relevant för tjänsten.
• erfarenhet av förändringsledning
• flerårig arbetserfarenhet och god kunskap från omställningsarbetet till god och nära vård, antingen från hälso- och sjukvården, från myndighet eller från annan relevant aktör
• erfarenhet av kvalificerat utrednings- och uppföljningsarbete
• erfarenhet av projektledning i komplexa projekt med många intressenter
• mycket goda kunskaper i svenska och engelska, såväl i tal som skrift
• mycket goda kunskaper i Officepaketet och liknande program
Det är meriterande om du har
• arbetat kliniskt inom hälso- och sjukvård
• arbetat inom statlig verksamhet, eller annan politiskt styrd organisation
• ledarskapsutbildning
• projektledarutbildning
• forskarutbildning
Bra att veta
Anställningen är tillsvidare på heltid med provanställning på sex månader. Placeringen är på enheten för Nära vård. Din tjänstetitel är utredare.
Om du har frågor om tjänsten, kontakta enhetschef Maria Areblad på maria.areblad@socialstyrelsen.se
. Vid frågor om rekryteringsprocessen kontakta personalspecialist Rebecka Modahed, rebecka.modahed@socialstyrelsen.se
Vi planerar att kalla till första intervjuer digitalt via teams 28 och 29 augusti.
Facklig företrädare för SACO-S är Isabelle Ålander, isabelle.alander@socialstyrelsen.se
Facklig företrädare för ST/OFR är Anders Nordlund, anders.nordlund@socialstyrelsen.se
Samtliga nås på telefonnummer 075-247 30 00.
Har du skyddad identitet? Kontakta angiven personalspecialist ovan.
Välkommen med din ansökan senast den 24 augusti. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
