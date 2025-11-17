Senior testare med intresse för embedded sökes!
2025-11-17
Är du en driven testare som trivs nära utvecklingsteam och vill arbeta med avancerad embedded-teknik och ljudfunktionalitet? Nu har du möjlighet att bli en del av ett innovativt R&D-team hos vår kund i Lund.
Om rollen
Som Development Tester kommer du att vara en viktig del av ett agilt utvecklingsteam där du arbetar med både manuell och automatiserad testning av inbyggd funktionalitet. Rollen innefattar även bedömning av ljudkvalitet och lyssningstester.Publiceringsdatum2025-11-17Dina arbetsuppgifter
• Testning i embedded-miljö (manuell & automatiserad)
• Testautomatisering, främst med Python
• Ljudkvalitetsutvärdering och lyssningstester
• Samarbete inom agilt utvecklingsteam
Vi söker dig som har
• Erfarenhet av testning i inbyggda system
• Erfarenhet av testautomation
• God förståelse för Linux-miljöer (gärna embedded)
• Intresse för ljudteknik och ljudkvalitet
• Kommunikativ, proaktiv och målinriktad arbetstil
Personliga egenskaper
Du gillar teamwork, tar ansvar, är öppen för nya idéer och tänker långsiktigt. Du uppskattar en miljö där innovation, kvalitet och gemensam framgång står i fokus.Övrig information
• Plats: Hos kund i Lund, med viss möjlighet till distans
• Omfattning: Heltid
• Start: Omgående eller senast i januari
• Anställningsform: Konsult via Gigstep
Låter det intressant? Sök redan idag så berättar vi mer!
