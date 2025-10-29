Senior Technical Consultant
Vill du vara med och skapa smarta tekniska lösningar som gör skillnad för våra kunder inom logistik?
Är du en erfaren utvecklare som trivs i en miljö där teknik möter verksamhet - och där du får ta en nyckelroll i projekt tillsammans med engagerade kollegor? Då kan du vara den vi söker!
Om rollen
Som Senior Technical Consultant blir du en central del i våra projektteam där du tar ansvar för att skapa tekniska lösningar, konfigurera system och säkerställa lyckade leveranser. I rollen ingår att arbeta nära våra kunder för att uppnå önskad funktionalitet genom konfiguration och anpassningar. Du designar, dokumenterar, utvecklar och testar kundunika lösningar och integrationer samt ser till att systemen installeras och levereras med hög kvalitet. Du kommer också att arbeta med support i form av analys, rättningar och Q&A. Tekniskt arbetar vi framför allt med C#, .Net och PL/SQL.
Rollen innebär många kontaktytor, där du självständigt driver dialoger med kunder och externa parter och fungerar som en viktig länk mellan teknik och verksamhet. Som Senior Technical Consultant blir du naturligt en mentor för kollegor i teamet och delar aktivt med dig av din erfarenhet och kunskap. Hos oss kombinerar du programmering och systemförståelse med affärslogistik - i en vardag där ingen dag är den andra lik.
Vi söker dig som är kommunikativ, lösningsorienterad och trivs med att dela kunskap. Du är trygg i din kompetens, gillar att ta ansvar och har en vilja att utveckla både dig själv och andra.
Vi ser gärna att du har:
Civil- eller högskoleingenjörsexamen inom datateknik, IT, systemvetenskap eller motsvarande.
Flera års erfarenhet av utveckling, gärna i C#, .Net och PL/SQL
Mycket goda kunskaper i svenska eller norska samt engelska, både i tal och skrift.
Meriterande är erfarenhet av lager/logistik i kombination med erfarenhet av utveckling i WMS.
Du kan vara placerad i Hässleholm, Linköping, Göteborg eller Oslo. Hässleholm fungerar som vårt kunskapscenter för WMS Enterprise och där kommer du vara regelbundet, särskilt i början av din anställning. Resor både internt och till kunder förekommer.
Varför ska du välja IMI?
IMI är en ledande mjukvaruleverantör inom hållbar logistik, order- och lagerhantering. Våra lösningar finns i hjärtat av samhällsviktiga verksamheter som dagligvaruhandel och läkemedelsförsörjning. Vi är i en expansiv fas med många nya och spännande kundprojekt, där du får chansen att både växa i din roll och göra verklig skillnad.
Vi är stolta över att vara certifierade av Great Place To Work. Hos oss får du en arbetsplats med stark teamkänsla, frihet under ansvar och stora möjligheter att utvecklas vidare. Givetvis får du ta del av vårt generösa förmånspaket med bland annat extra semesterdagar, ett högt friskvårdsbidrag och en förmånlig tjänstepension. Så ansöker du
