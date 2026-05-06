Senior Systemutvecklare (React)
Om rollen
Du blir en nyckelperson i teamet som bygger Sveriges mest ambitiösa restaurangplattform. Hos oss bygger du inte en feature bland hundra andra - du är med och fattar arkitekturbeslut, väljer lösningar och ser din kod gå live samma dag. Vi är ett litet team med stora planer, och du får det ansvar och den frihet som följer med det.
Du kommer bygga och vidareutveckla vår plattform - från kassaflöden och bokningssystem till schema och personalhantering. Du jobbar tätt med grundarna för att forma produkten baserat på verklig feedback från krögare. Du utvecklar våra AI-funktioner och tar ägarskap över hela features - från idé till implementation.
Vi söker dig som...
Stark i React och TypeScript
Erfarenhet av att bygga och drifta riktiga produkter
Nyfiken på AI och hur det kan användas i praktiken
Gillar att bygga produkt - inte bara skriva kod
Kommunikativ - kan förklara lösningar och ta emot feedback
Bonus: erfarenhet av restaurangbranschen eller Supabase/PostgreSQL
Vi erbjuder
Modern tech utan legacy-kod - vi byggde allt från scratch
Grundaren har byggt och skalat ett SaaS-bolag förut - du lär dig av någon som gjort resan
Egenfinansierat - inga riskkapitalister som styr
Din påverkan syns direkt
Lysekil som bas - havsluften och lugnet
Du som söker jobbet ska bo i Lysekil eller i närheten.
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vendion AB
(org.nr 559351-4788), https://vendion.com
