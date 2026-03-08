Senior Systemutvecklare .NET/C#
Avaron AB är ett växande konsultbolag som matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Du kommer att förstärka ett befintligt team hos en svensk myndighet med fokus på statistik och digital datainsamling. Teamet ansvarar för förvaltning och vidareutveckling av verksamhetens webbinsamlingsverktyg samt nyutveckling av en objektsplattform för direktinsamling via flera kanaler. Arbetet sker i en agil Scrum-miljö med nära samarbete mellan utvecklare, kravexperter, objektspecialister och testansvariga.
ArbetsuppgifterUtveckla och förvalta lösningar i både frontend och backend.
Bidra till vidareutveckling av webbinsamlingsverktyg och nyutveckling av en objektsplattform för direktinsamling.
Samarbeta nära med kravexperter, objektspecialister och testansvariga.
Delta i krav- och testrelaterade aktiviteter som en del av utvecklarrollen.
Prioritera och genomföra utvecklingsinsatser utifrån användarbehov, kravunderlag samt tekniska och it-säkerhetsmässiga behov.
Felsöka och ge stöd i mer komplexa supportärenden.
Bidra till onboarding och kunskapsdelning i teamet.
KravNio (9) års erfarenhet av IT-utveckling i Microsoftmiljö såsom .NET.
Nio (9) års erfarenhet av systemutveckling i C#.
Nio (9) års erfarenhet av arbete i SQL Server.
Nio (9) års erfarenhet av versionshantering av kod, till exempel med Git.
Minst treårig (3) arbetslivserfarenhet under de senaste fem (5) åren av arbete med agila metoder som arbetssätt.
Minst treårig (3) arbetslivserfarenhet under de senaste fem (5) åren av arbete i teamledande position inom Scrum.
Erfarenhet av utveckling i .NET MVC, VB.NET, HTML, CSS och JavaScript.
Erfarenhet av RESTful Web API och arbete i Azure DevOps.
Erfarenhet av utveckling med React och TypeScript.
Erfarenhet av tillgänglighetsanpassning enligt WCAG.
Erfarenhet av RabbitMQ, MassTransit och WinForms.
MeriterandeCertifiering inom Scrum.
Minst treårig arbetslivserfarenhet under de senaste 5 åren av att förvalta IT-stöd för webbenkäter eller webbinsamling.
Minst treårig arbetslivserfarenhet under de senaste 5 åren av utveckling kopplad till hantering av stora datamängder via webb.Så ansöker du
