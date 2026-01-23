Senior Systemutvecklare (Java)
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en senior systemutvecklare till ett agilt utvecklingsteam som bygger nästa generations statliga e-legitimation - en tillförlitlig digital identitet på högsta tillitsnivå. Uppdraget omfattar både nyutveckling och vidareutveckling av lösningar inom identitetshantering, där fokus ligger på säkerhet, tillgänglighet och användarvänlighet.
I rollen arbetar du genom hela systemets livscykel och tar aktivt ansvar för tekniska vägval, kvalitet och långsiktig förvaltbarhet. Du kommer att arbeta i en modern utvecklingsmiljö med mikrotjänstarkitektur, containerlösningar och automatiserade distributionsflöden.
ArbetsuppgifterUtveckla, vidareutveckla och förvalta system som skapar tydligt verksamhetsvärde
Omsätta verksamhetskrav till effektiv, kvalitetssäkrad kod
Driva tekniska frågor, föreslå lösningar och bidra till tekniska vägval
Felsöka och felrätta samt bidra till stabil och robust driftbarhet
Delta i ett agilt arbetssätt med regelbundna avstämningar och leveranser
Sätta upp och vidareutveckla systemmiljöer samt arbeta med skalbarhet och säkerhet i leveransen
Identifiera förbättringar i system och kodbas på kort och lång sikt
KravUtbildning inom system-/datavetenskap eller motsvarande erfarenhet
Minst 9 års dokumenterad erfarenhet som systemutvecklare
Minst 7 års relevant erfarenhet av Java på Linuxplattform (gärna Spring Boot och relaterade ramverk)
Minst 3 års erfarenhet av roller med tekniskt ledarskap (t.ex. Tech Lead/Lead Developer)
Minst 2 års erfarenhet av mikrotjänstarkitektur och containerbaserade miljöer (t.ex. Docker, Kubernetes)
Goda kunskaper i svenska
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeErfarenhet av att implementera säkerhetslösningar baserat på OIDC/OAuth2
Erfarenhet av CI/CD i Jenkins
