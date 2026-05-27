Senior systemspecialist inom övervakning
Vi på Övervakning IT ansvarar för övervakning av IT-infrastruktur och telekommunikation i hela Sverige och bygger nu upp nästa generation övervakning och observabilitet - vi söker dig som vill vara med och driva den utvecklingen.Publiceringsdatum2026-05-27Dina arbetsuppgifter
Hos oss får du jobba i en stor spännande miljö som bla innehåller 1 500 radiomaster för operativa mobilnät för järnvägen och över 10,000 servrar.
I rollen kommer du att:
ansvara för och vidareutveckla övervakningslösningar och plattformar
driva tekniska initiativ och förbättringsarbeten
designa, planera, leda och genomföra implementeringen av övervakningslösningar
analysera behov hos våra kunder och säkra långsiktig kvalitet och utveckling
Du kommer ingå i ett team där utbildningar och certifiering inom området kommer genomföras löpande, parallellt med att vi bygger upp den nya plattformen. Vi arbetar agilt och uppmuntrar till kreativitet och att hitta smarta lösningar. Vi är i en spännande utvecklingsfas där du får möjlighet att arbeta med den senaste tekniken.
Välkommen med din ansökan!Kvalifikationer
Vem är du?
För att lyckas i rollen ser vi att du är kommunikativ och bra på att samarbeta och drivs av att utvecklas och nå framgång tillsammans med andra. Du tar initiativ i arbetet och tar ansvar för dina uppgifter och bygger med din goda problemlösningsförmåga säkra och kvalitativa lösningar. Med ditt breda intresse och engagemang för teknik och IT vill du hålla dig uppdaterad inom området.
Vi söker dig som
har flerårig aktuell och relevant erfarenhet som systemspecialist, eller av oss bedömd liknande roll, inom såväl drift, utveckling som förvaltning i komplexa IT-miljöer
har erfarenhet av att driva storskaliga tekniska projekt där du har rollen som specialist/tekniker (ej endast som administrativ projektledare/koordinator)
har grundläggande kompetens inom Linux- och/eller Windows Server-administration
har grundläggande erfarenhet av scriptutveckling
har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
har goda kunskaper i engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du
har erfarenhet av övervakning eller observabilitet i rollen som systemspecialist eller av oss bedömd liknande roll
har erfarenhet av Zabbix eller liknande övervakningsverktyg i roll som systemspecialist
har erfarenhet av arbete i större organisation
Övrig information
Vill du ha en flexibel vardag med möjlighet att arbeta hemifrån? I den här rollen kan du jobba på distans upp till två dagar i veckan.
För att undvika att du missar viktig information om din ansökan behöver du se till att hålla dig uppdaterad via Min karriärsida! Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss! Du kan med fördel även lägga till den mejladressen i dina mejlkontakter.Så ansöker du
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig chef för rekryteringen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. Du hittar namn och kontaktuppgifter till chefen i annonsen.
Inom vår IT-organisation är du med och utvecklar Sverige med hjälp av moderna och innovativa lösningar. Vi är mitt i en spännande förändring där vi försöker ta vara på digitaliseringens möjligheter till fullo. Digitaliseringen ställer allt större krav och vi vill därför anpassa oss vad gäller kompetens, arbetssätt och organisation i takt med utvecklingen. Vi har ett helhetsansvar för IT och telekom, en verksamhet som pågår dygnet runt, året om - precis som Sveriges transportsystem.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "27:2026:076". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trafikverket
(org.nr 202100-6297), https://www.trafikverket.se/
Kontakt
Rekryterande chef
Petra Olsson petra.olsson@trafikverket.se 0101232921 Jobbnummer
9932015