Senior Systemförvaltare
Avaron AB / Datajobb / Stockholm
2026-04-14
Publiceringsdatum2026-04-14Om företaget
Avaron hjälper dig att hitta uppdrag som matchar din kompetens och dina ambitioner. Som anställd konsult hos oss får du en fast anställning med marknadsmässiga villkor - kombinerat med variationen och utvecklingen som konsultrollen ger.
Om uppdraget
Du kliver in i en samhällsviktig och säkerhetskänslig myndighetsmiljö där IT-stöd behöver vara stabila, välförvaltade och redo för förändring genom hela produktens livscykel. I den här rollen tar du ett tydligt tekniskt ansvar för införanden, förändringar och vidareutveckling av system, med särskilt fokus på AML-relaterade lösningar i en Windowsbaserad miljö.
Du blir en viktig kontaktpunkt i frågor som rör utveckling, incidenter och teknisk förvaltning för de produkter du ansvarar för. Rollen innebär nära samarbete med utvecklingsteam och externa leverantörer, där du driver underhåll, förbättringar och vidareutveckling framåt. Du är också med och planerar hur nya förmågor i IT-systemen bäst ska införas och rullas ut i verksamheten.
Det här är ett uppdrag för dig som gillar att kombinera tekniskt ansvar, struktur och samverkan i en miljö där kvalitet, säkerhet och dokumentation är centrala.
ArbetsuppgifterDu leder de tekniska delarna vid införanden och under produktens hela livscykel.
Du fungerar som kontaktperson för frågor kring utveckling, incidenter och teknisk förvaltning inom de produkter du ansvarar för.
Du samarbetar med utvecklingsteam och leverantörer kring underhåll, förbättringar och vidareutveckling.
Du planerar och driver driftsättningar, förändringar och uppdateringar i en Windowsmiljö.
Du är med och planerar hur nya funktioner och förmågor ska rullas ut i IT-systemen på ett effektivt och kontrollerat sätt.
Du genomför tekniska utvärderingar inför inköp när det behövs.
Du säkerställer att arbetet dokumenteras tydligt och med hög kvalitet.
KravMinst 8 års erfarenhet kring systemförvaltning.
Minst 5 års erfarenhet av att genomföra driftsättningar, förändringar och uppdateringar av IT-system i en Windowsmiljö.
Minst 5 års erfarenhet av SQL databaser.
Minst 2 års erfarenhet av AML (Anti-Money Laundering) system.
Mycket god förmåga att dokumentera ditt arbete.
Du behärskar svenska och engelska väl, både i tal och skrift.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeGod kompetens av arbete enligt CI/CD, gärna med kompetens kring Octopus Deploy eller liknande.
2-3 års erfarenhet av arbete inom myndigheter.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande - sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-21
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
https://jobs.avaron.se
