Senior Supervisor - Front Office
Vi på Grand Hôtel letar just nu efter en Senior Supervisor som kan ta plats i vårt Front Office-team, en grupp bestående av cirka 30 medarbetare. På Grand Hôtel är varje dag unik, och du som Senior Supervisor är en central person gällande gästupplevelser och för personalens utveckling.
OM ROLLEN
Vi letar efter en erfaren och engagerad Senior Supervisor som vill ta ansvar för driften och ledningen av vår reception tillsammans med Front Office Manager samt tre ytterligare Senior Supervisors. Inom Front Office strävar vi efter att leverera en skräddarsydd femstjärnig service och skapa minnesvärda upplevelser till alla våra gäster. Som Senior Supervisor blir du en nyckelperson som genom att coacha och utveckla personalen säkerställer att vi varje dag når våra mål om komplett gästnöjdhet. Din roll omfattar allt från smidig in- och utcheckning till daglig problemlösning samt handledning av receptionister och supervisors. Beslutsamhet och god struktureringsförmåga är avgörande för att framgångsrikt leda teamet och hantera eventuella utmaningar.
Arbetstiderna är förlagda till veckans alla dagar inklusive kvällar och helger enligt ett rullande schema.
Dina ansvarsområden inkluderar:
Ansvar för att varje gästupplevelse är präglad av femstjärnig service och överensstämmer med satta standards
Operativt ansvara för driften och att säkerställa rutiner och uppföljning
Ledarskap med fokus på coachning och teamets välbefinnande
VEM ÄR DU?
Vi letar efter en driven medarbetare med passion för gästbemötande och service i världsklass. Noggrannhet, flexibilitet och en brinnande entusiasm för guest service är ett måste för att trivas i denna roll. Vidare ser vi även att du har:
Minst tre års erfarenhet från en roll med ledaransvar
Minst fyra års erfarenhet av arbete i hotellreception
Erfarenhet av hotellsystemet Opera Cloud
Talar mycket god svenska och engelska, ytterligare språkkunskaper är meriterande
Utbildning inom Hotel Management/Hospitality samt internationell erfarenhet är meriterande
VI ERBJUDER
Vi erbjuder inte bara en roll utan en möjlighet att vara en del av en exceptionell gästupplevelse där varje dag är en ny möjlighet att skapa magi. Hos oss får du inte bara chansen att vara en del av ett välrenommerat team utan också möjligheten att växa och utvecklas inom företaget.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100 %. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
En spännande utmaning och stimulerande arbete i ett Sveriges mest ikoniska hotell med över 300 anställda.
En internationell arbetsplats med en levande kultur och stor mångfald bland både kollegor och gäster
Arbetsplatsen är placerad på hotellet där vi har högt i tak och en stor variation i arbetsuppgifter
Lön och tillträde enligt överenskommelse
Som en del av rekryteringsprocessen utför vi bakgrundskontroller. Vi motser din ansökan senast 31/5-2026.
