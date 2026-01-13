Senior Software Engineer inom Computer Vision
2026-01-13
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en senior Software Engineer med inriktning mot Computer Vision till en tekniskt ledande miljö inom automotive. Du blir en del av ett team som utvecklar avancerade computer vision- och maskininlärningslösningar för aktiva säkerhetsfunktioner och ADAS.
Rollen kombinerar algoritmutveckling med produktionsnära mjukvaruutveckling, där idéer omsätts till robust och effektiv kod som körs på fordonsplattformar. Du arbetar i ett tvärfunktionellt sammanhang nära både forskning och produktutveckling och bidrar till funktioner som används av globala fordonskunder.
ArbetsuppgifterDesigna, implementera och optimera computer vision- och ML-algoritmer för aktiva säkerhetsfunktioner
Utveckla robust och produktionsklar mjukvara i Python och C/C++
Samarbeta med algoritm-, system- och verifieringsingenjörer för att ta funktioner från koncept till produktion
Driva tekniska arbetsströmmar och bidra till arkitektur- och designbeslut
Vara en teknisk förebild och stötta mindre erfarna kollegor
Bidra till förbättring av verktyg, arbetssätt och utvecklingsprocesser
Krav4-8 års relevant erfarenhet av mjukvaruutveckling
Masterexamen inom elektroteknik, datateknik, mjukvaruteknik eller motsvarande
Mycket goda programmeringskunskaper i Python och C/C++
Erfarenhet av moderna utvecklingsmetoder, exempelvis kodgranskning, testning och CI
Förmåga att arbeta självständigt och ta tekniskt ansvar
MeriterandeErfarenhet av utveckling inom Computer Vision och/eller Machine Learning
Kunskap om CNN:er, Transformer-nätverk samt temporala/sekvensbaserade modeller
Erfarenhet av PyTorch eller liknande deep learning-ramverk
Vana av verktyg som Jira, Git och GitHub
Erfarenhet från fordonsindustrin eller andra säkerhetskritiska domäner
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
