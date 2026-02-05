Senior Software Engineer for AI project
2026-02-05
Professional Galaxy är ett IT- och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, mjukvaruutveckling, SAP, inköp, elektronik och mekanisk konstruktion.
Vi samarbetar med erfarna seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och analytiskt krävande projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och tydliga, mätbara resultat.
Är du rätt person för uppdraget - eller vill du rekommendera en stark kandidat? Tveka inte att kontakta oss.
Ansök gärna redan idag - urval och intervjuer sker löpande.
Professional Galaxy söker: Senior Mjukvaruutvecklare (Python, Docker & AI)
Beskrivning
Vi söker en senior mjukvaruutvecklare med djup teknisk kompetens inom Python och Docker, som trivs i en ledande teknisk roll och har erfarenhet av att arbeta med AI-drivna lösningar.
I denna roll kommer du att spela en nyckelroll i design, utveckling och vidareutveckling av skalbara och robusta system, samt fungera som teknisk ledare i team och projekt.
Ansvarsområden
Designa, utveckla och underhålla backend-lösningar i Python
Bygga, drifta och optimera containeriserade applikationer med Docker (gärna även Kubernetes)
Ta tekniskt ägarskap för arkitektur, kodkvalitet och tekniska vägval
Fungera som technical lead i projekt - vägleda teamet, genomföra kodgranskningar och stötta i komplexa tekniska beslut
Arbeta nära produktägare, designers och andra utvecklare för att omsätta affärsbehov till tekniska lösningar
Delta i och driva AI-relaterade projekt, exempelvis inom:
Maskininlärning
NLP
Datadrivna applikationer
Säkerställa god praxis inom testning, CI/CD, säkerhet och dokumentation
Kvalifikationer
Flera års erfarenhet som mjukvaruutvecklare med tydlig senioritet
Mycket goda kunskaper i Python och dess ekosystem (t.ex. FastAPI, Django, Flask)
Stark erfarenhet av Docker och containerbaserad utveckling
Dokumenterad erfarenhet av att arbeta som technical lead eller i en ledande teknisk roll
Erfarenhet av AI-relaterade projekt, exempelvis:
Machine learning-pipelines
Integrering av AI-tjänster eller modeller
Dataanalys och/eller modellträning
God förståelse för systemarkitektur, skalbarhet och prestanda
Vana att arbeta i agila team och i nära samarbete med andra roller
Meriterande
Erfarenhet av Kubernetes och/eller molnplattformar (AWS, GCP, Azure)
Erfarenhet av MLOps och drift av AI-modeller i produktion
Erfarenhet av mentorskap eller teknisk coachning
Konsulterfarenhet eller vana att arbeta kundnära
Personliga egenskaper
Du tar ansvar, är lösningsorienterad och driver arbetet framåt
Du är kommunikativ och trygg i att fatta tekniska beslut
Du delar gärna med dig av din kunskap och bidrar till teamets utveckling
Du är nyfiken på ny teknik, särskilt inom AI och modern systemutveckling
Ansökan
Vänligen ansök direkt via vårt system med:
Ditt uppdaterade CV
Din tillgänglighet för att påbörja uppdraget
Beskriv i din motivering varför du är lämplig för uppdraget och hänvisa till tidigare konsultuppdrag, anställningar, utbildning och personliga egenskaper.
Observera:
Vi accepterar inte ansökningar via post
Alla ansökningar måste skickas via portalen för att vara giltiga
Löpande urval tillämpas - vi rekommenderar att du ansöker omgående
Sista dag att ansöka är 2026-03-03 (löpande urval - tjänsten kan tillsättas före deadline)
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-04
Detta är ett heltidsjobb.
Professional Galaxy AB
(org.nr 559366-0524), https://careers.progalaxy.se
Stockholms Centralstation (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Priya Chakraborty priya.chakraborty@progalaxy.se +46723398070
9725289