Senior Software Engineer for AI project

2026-02-05


Professional Galaxy är ett IT- och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, mjukvaruutveckling, SAP, inköp, elektronik och mekanisk konstruktion.
Vi samarbetar med erfarna seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och analytiskt krävande projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och tydliga, mätbara resultat.
Är du rätt person för uppdraget - eller vill du rekommendera en stark kandidat? Tveka inte att kontakta oss.
Ansök gärna redan idag - urval och intervjuer sker löpande.
Professional Galaxy söker: Senior Mjukvaruutvecklare (Python, Docker & AI)
Beskrivning
Vi söker en senior mjukvaruutvecklare med djup teknisk kompetens inom Python och Docker, som trivs i en ledande teknisk roll och har erfarenhet av att arbeta med AI-drivna lösningar.
I denna roll kommer du att spela en nyckelroll i design, utveckling och vidareutveckling av skalbara och robusta system, samt fungera som teknisk ledare i team och projekt.

Ansvarsområden

Designa, utveckla och underhålla backend-lösningar i Python

Bygga, drifta och optimera containeriserade applikationer med Docker (gärna även Kubernetes)

Ta tekniskt ägarskap för arkitektur, kodkvalitet och tekniska vägval

Fungera som technical lead i projekt - vägleda teamet, genomföra kodgranskningar och stötta i komplexa tekniska beslut

Arbeta nära produktägare, designers och andra utvecklare för att omsätta affärsbehov till tekniska lösningar

Delta i och driva AI-relaterade projekt, exempelvis inom:

Maskininlärning

NLP

Datadrivna applikationer

Säkerställa god praxis inom testning, CI/CD, säkerhet och dokumentation


Kvalifikationer

Flera års erfarenhet som mjukvaruutvecklare med tydlig senioritet

Mycket goda kunskaper i Python och dess ekosystem (t.ex. FastAPI, Django, Flask)

Stark erfarenhet av Docker och containerbaserad utveckling

Dokumenterad erfarenhet av att arbeta som technical lead eller i en ledande teknisk roll

Erfarenhet av AI-relaterade projekt, exempelvis:

Machine learning-pipelines

Integrering av AI-tjänster eller modeller

Dataanalys och/eller modellträning

God förståelse för systemarkitektur, skalbarhet och prestanda

Vana att arbeta i agila team och i nära samarbete med andra roller


Meriterande

Erfarenhet av Kubernetes och/eller molnplattformar (AWS, GCP, Azure)

Erfarenhet av MLOps och drift av AI-modeller i produktion

Erfarenhet av mentorskap eller teknisk coachning

Konsulterfarenhet eller vana att arbeta kundnära


Personliga egenskaper

Du tar ansvar, är lösningsorienterad och driver arbetet framåt

Du är kommunikativ och trygg i att fatta tekniska beslut

Du delar gärna med dig av din kunskap och bidrar till teamets utveckling

Du är nyfiken på ny teknik, särskilt inom AI och modern systemutveckling


Ansökan
Vänligen ansök direkt via vårt system med:

Ditt uppdaterade CV

Din tillgänglighet för att påbörja uppdraget

Beskriv i din motivering varför du är lämplig för uppdraget och hänvisa till tidigare konsultuppdrag, anställningar, utbildning och personliga egenskaper.
Observera:

Vi accepterar inte ansökningar via post

Alla ansökningar måste skickas via portalen för att vara giltiga

Löpande urval tillämpas - vi rekommenderar att du ansöker omgående

Sista dag att ansöka är 2026-03-03 (löpande urval - tjänsten kan tillsättas före deadline)

Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Sista dag att ansöka är 2026-08-04
