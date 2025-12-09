Senior säljare
Senior säljare för mässor och konferenser B2B & B2C
Plats: Stockholm Omfattning: Heltid, tillsvidare Start: Enligt överenskommelse
Vi vill utöka vårt säljteam i Stockholm och söker dig med stark energi, skarp affärskänsla och driv till vårt huvudkontor i Stockholm.
Om rollen
Som senior säljare hos Hyperight blir du en central kraft i att lansera och bygga vår nya mäss- och eventportfölj. Du arbetar både strategiskt och operativt med att skapa och utveckla långsiktiga relationer med utställare, sponsorer och partners - och är en nyckelspelare i att driva affärerna framåt.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Sälja utställningsytor, sponsorpaket och partnerskapslösningar
Prospektera och utveckla nya leads inom relevanta B2B- och B2C-segment
Bygga och vårda starka kundrelationer med fokus på långsiktigt värde
Förhandla avtal och driva affärer till avslut
Arbeta nära eventproduktion och marknad för att säkerställa att försäljningsmål och eventstrategi går hand i hand
Bidra med idéer kring nya koncept, målgrupper och kommersiella möjligheter
Vi söker dig som...
• vill vara en del av nästa generations event- och mediautveckling!
Kravlista:
Dokumenterad erfarenhet av B2B- eller B2C-försäljning, gärna från event, mässor eller media
Stark kommunikativ förmåga och en vass förhandlingsstil
En konsultativ säljteknik där du skapar värde snarare än volym
Förmåga att arbeta måldrivet och självständigt
Flytande svenska och engelska i både tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet eller nätverk inom tech, innovation eller affärsdrivna branscher
Vad Hyperight erbjuder dig
Vill du vara med och forma framtidens mötesplatser? Hos oss får du:
En unik chans att bygga upp en helt ny mäss- och eventlinje (B2C & B2B)
En dynamisk, entreprenöriell och internationell miljö
Fast lön + attraktiv provisionsmodell
En flexibel arbetsplats på vårt huvudkontor i centrala Stockholm
Ett ambitiöst, kreativt och dedikerat team som vill skapa bästa möjliga upplevelser för våra besökare och partners
Praktisk information
Start: Enligt överenskommelse
Plats: Stockholm (Huvudkontor)
Omfattning: Heltid
Lön: Fast lön + konkurrenskraftig provision
Skicka ditt CV till career@hyperight.com
Märk din ansökan med "Senior Säljare".
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas snabbt. Vi ser fram emot att höra från dig!
Om Hyperight
Hyperight är en global event- och medieorganisation som arrangerar ledande konferenser, toppmöten och event på den internationella marknaden. Vårt huvudkontor ligger i Stockholm, men vår räckvidd är global. Vi matchar människor och företag för att skapa affärer, bygga nätverk och inspirera inom några av världens mest dynamiska tillväxtområden.
Sista dag att ansöka är 2026-01-08
Sista dag att ansöka är 2026-01-08
