Senior Säkerhetskonsult - civil beredskap och säkerhetsskydd
2026-04-07
Hos oss får du arbeta i kvalificerade och ofta komplexa uppdrag hos kunder inom både offentlig och privat sektor. Rollen passar dig som vill kombinera strategisk rådgivning med operativt arbete i säkerhetskänsliga miljöer och som trivs i konsultrollen.
Tjänsten är placerad på något av våra kontor i Stockholm, Göteborg eller Lund.
Om rollen
I rollen som senior säkerhetskonsult kommer du att stödja våra kunder i strategiska och operativa säkerhetsfrågor. Uppdragen kan exempelvis innebära att utveckla organisationers arbete inom civil beredskap, stärka säkerhetsskyddet eller bidra till ökad motståndskraft i samhällsviktig verksamhet.
Du kommer ofta att arbeta i uppdrag där du fungerar som rådgivare, projektledare eller interim funktion, exempelvis som säkerhetsstrateg eller säkerhetschef.
Arbetet sker ofta på plats hos kund och kan innebära resor.
I rollen ingår bland annat att:
Stödja organisationer i arbete med civil beredskap
Interimsuppdrag
Stödja kunder i uppbyggnad, utveckling och uppföljning av säkerhetsskyddsarbete
Upprätta, granska och följa upp säkerhetsskyddsavtal och särskilda säkerhetsskyddsbedömningar
Genomföra risk- och sårbarhetsanalyser
Medverka i säkerhetsskyddade upphandlingar och SSÖ
Bidra i utredningar, bedömningar samt hantering av avvikelser och incidenter
Genomföra utbildningar och rådgivande insatser inom säkerhetsskydd
Samverka nära kunder, kollegor och interna specialister inom andra säkerhetsområden
Du är erfaren inom civil beredskap och säkerhetsskydd med god kunskap inom områdena. Du är van att snabbt sätta dig in i kunders verksamhet och behov. Du är trygg i din kompetens, arbetar strukturerat och levererar med hög kvalitet även i komplexa och säkerhetskänsliga sammanhang. Du trivs i konsultrollen och uppskattar variationen i att arbeta med olika verksamheter och uppdrag. Vi ser gärna att du har erfarenhet från arbete inom exempelvis myndighet, kommun, region, försvar, säkerhetskonsultverksamhet eller annan samhällsviktig verksamhet.
Vi söker dig som har:
Minst 4 års relevant arbetslivserfarenhet inom säkerhetsskydd
Flerårig erfarenhet av arbete med totalförsvarsfrågor
Dokumenterad erfarenhet av att genomföra säkerhetsskyddsanalyser
Mycket god kunskap om säkerhetsskyddslagstiftning och tillhörande föreskrifter
Erfarenhet av arbete i säkerhetskänslig verksamhet
Flytande svenska i tal och skrift
Svenskt medborgarskap
Meriterande är om du har erfarenhet av:
Rollen som säkerhetsskyddschef eller biträdande säkerhetsskyddschef
Konsultverksamhet inom säkerhetsskydd
Säkerhetsskyddsavtal och särskilda säkerhetsskyddsbedömningar
Utbildning, workshops eller rådgivande insatser
Erfarenhet av säkerhetssamtal
Erfarenhet av säkerhetsanalyser
Fysisk säkerhet eller angränsande säkerhetsområdenDina personliga egenskaper
Vi värdesätter att du är ansvarstagande, strukturerad och har hög integritet. Du har ett konsultativt förhållningssätt, bygger förtroende och skapar goda relationer med både kunder och kollegor. Du är kommunikativ, lyhörd och lösningsorienterad, med förmåga att balansera regelverk, verksamhetsförståelse och affärsmässighet.
Du delar våra värdeord handlingskraft, kompetens och pålitlighet.
Vad erbjuder vi?
Hos oss får du en dynamisk arbetsmiljö där du kan utvecklas, påverka och bidra med dina idéer. Vi värnar om våra medarbetare och tror att trivsel och gemenskap skapar framgång.
Vi erbjuder bland annat:
• Förmånlig tjänstepension
• Omfattande försäkringspaket
• Företagshälsovård
• Friskvårdstimme
• Generöst friskvårdsbidrag
• Möjlighet till distansarbete enligt hybridmodellen 3/2
Om 2Secure
2Secure är ett konsultbolag specialiserat på säkerhet, risk- och krishantering. Sedan starten 2006 har vi varit en nyskapande helhetsleverantör av kvalificerade säkerhetstjänster. Med kontor i Stockholm, Göteborg, Lund och Karlstad och över 120 medarbetare är vi ett engagerat och växande team som drivs av att göra skillnad.Så ansöker du
Låter detta som en tjänst för dig? Skicka in din ansökan redan i dag, då urval och intervjuer sker löpande.
Observera att vi genomför en fördjupad bakgrundskontroll på kandidaten som är aktuell för tjänsten. Du som söker behöver vara beredd på att säkerhetsprövas. Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med vår personuppgiftspolicy.
Vi ser fram emot att höra från dig.
Sista dag att ansöka är 2026-05-07
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare 2Secure Sverige AB
(org.nr 556763-8308)
