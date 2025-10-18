Senior Regional Supply Planner
Vill du vara en nyckelspelare i att säkerställa att produkter når kunderna i rätt tid och på rätt plats? Vår klient söker en Senior Regional Supply Planner för att driva och utveckla supply planning för välkända varumärken inom EMEA- och OOR-regionerna.
OM TJÄNSTEN
Som Senior Regional Supply Planner fungerar du som den viktiga länken mellan våra tillverkningsenheter och lokala efterfrågeteam. Du säkerställer en smidig kommunikation och ett effektivt flöde i försörjningskedjan, med målet att produkterna finns på hyllan och kunderna är nöjda.
Du erbjuds
• Ett långsiktigt och strategiskt uppdrag- Du får en central roll i en global supply chain-organisation där din kompetens verkligen gör skillnad. Här arbetar du inte bara med operativ planering, utan också med att forma framtidens processer och flöden.
• Möjlighet att växa i en internationell miljö- Hos oss får du arbeta tvärfunktionellt och nära både tillverkning, marknader och ledning i olika delar av världen. Det ger dig värdefulla erfarenheter och möjligheter till personlig och professionell utveckling.
Dina arbetsuppgifter
• Vara kontaktperson gentemot tillverkningsenheter och leda veckovisa demand/supply-möten
• Hantera leveransbegränsningar och driva långsiktiga lösningar
• Representera supply planning i tvärfunktionella forum och projekt
• Leda STEM-möten med marknader för att hantera kortsiktiga undantag
• Utveckla och förbättra planeringsprocesser i linje med strategiska mål
• Ansvara för planering vid större händelser (t.ex. nya produkter, omlokaliseringar)
• Säkerställa måluppfyllelse för både lager och servicegrad
VI SÖKER DIG SOM
• God erfarenhet av planering (demand eller supply)
• Avancerad kunskap i Excel
• Erfarenhet från FMCG-, läkemedels- eller OTC-branschen
• Obehindrad i svenska och engelska, i tal och skrift
• Förmåga att kommunicera effektivt med olika intressenter, både operativt och strategiskt
Det är meriterande om du har
• Kandidatexamen inom Supply Chain, Business Administration, Teknik eller motsvarande
• Praktisk erfarenhet av SAP APO eller andra avancerade planeringssystem
• Tidigare arbete i S&OP-processer eller liknande strategiska planeringsforum
• Erfarenhet av att leda förbättringsinitiativ kopplat till supply chain-effektivitet
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
