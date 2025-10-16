Senior Redovisningsekonom - Konsultuppdrag
2025-10-16
Har du gedigen erfarenhet inom redovisning och trivs i en miljö där du får ta ansvar, bidra med din kompetens och vara en nyckelperson i ekonomifrågor? Då kan detta uppdrag vara rätt för dig.
Vi söker nu en självgående och engagerad redovisningsekonom till ett kortare konsultuppdrag med start omgående. Uppdraget innebär ett helhetsansvar inom redovisning och nära samarbete med både ekonomiavdelningen och verksamheten.
Exempel på arbetsuppgifter
* Projektredovisning med successiv vinstavräkning
* Momsfrågor och upprättande av momsdeklarationer
* Månadsbokslut
* Stöd i utveckling och implementering av interna processer och riktlinjer

Profil
Du är trygg i din redovisningskompetens, har god förståelse för momsregler och är van att arbeta självständigt. Du är kommunikativ, pedagogisk och har lätt för att samarbeta med olika delar av organisationen. Du trivs i ett högt tempo och bidrar med energi och struktur.
Om uppdraget
Uppdraget är på heltid och erbjuder en hybrid arbetslösning. Du kommer in i en organisation med stark drivkraft och högt engagemang, där din kompetens gör skillnad.Om företaget
Jurek Rekrytering & Bemanning är ett växande företag med fokus på flexibla och kundanpassande rekryterings- och bemanningslösningar. Genom vårt nytänkande och entreprenöriella arbetssätt är vi unika i Sverige idag. Våra uppdrag är främst inom juridik, ekonomi, Life Science, HR, administration samt marknad och management. När du skickar in din intresseanmälan för nya uppdrag eller tjänster nedan, hamnar du i vårt nätverk och kan matchas med konsultuppdrag eller fasta tjänster. Ersättning
