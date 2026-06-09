Adm. handläggare BKS
Migrationsverket, Huvudkontor, Digitaliserings- och utvecklingsavdelningen / Supportteknikerjobb / Norrköping Visa alla supportteknikerjobb i Norrköping
2026-06-09
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På Migrationsverket arbetar vi med en av vår tids stora samhällsfrågor – migrationen. Totalt är vi cirka 6 000 personer här, och vi har ett ovanligt viktigt jobb!
Vill du arbeta i en roll där service, administration och säkerhet möts?
Hos Migrationsverket får du hantera viktiga ärenden, stötta verksamheten och bidra till att rätt personer får rätt behörigheter och tillgångar.
Vi söker nu en strukturerad och serviceinriktad handläggare till vårt team inom behörighets- och korthantering.Publiceringsdatum2026-06-09Arbetsuppgifter
I rollen arbetar du med att handlägga, administrera och följa upp ärenden inom behörighets- och korthantering. Du säkerställer att inkomna beställningar och ärenden hanteras korrekt, effektivt och enligt gällande rutiner.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat att:
Hantera inkommande ärenden och beställningar i myndighetens ärendehanteringssystem.
Administrera, granska och tilldela behörigheter enligt fastställda processer.
Hantera frågor kopplade till ID- och åtkomstkort.
Ge stöd och vägledning till chefer, beställare och lokala administratörer.
Utbilda och stötta lokala kort- och behörighetsadministratörer.
Följa upp ärenden och säkerställa att handläggningen håller hög kvalitet.
Bidra till utveckling av rutiner, arbetssätt och interna instruktioner.
Delta i testarbete, kvalitetskontroller och uppföljningar vid behov.
Arbetet sker i nära samarbete med kollegor inom IT, säkerhet, Helpdesk och verksamheten.
Läs mer om hur det är att arbeta på vår IT-avdelning här – Om Migrationsverket Jobba med it
Vi söker dig som
Har erfarenhet av ärendehantering och trivs i en roll där struktur, kvalitet och service är centrala delar av vardagen.
Du arbetar noggrant och metodiskt, har lätt för att prioritera mellan olika ärenden och tycker om att hjälpa andra. Du är kommunikativ, lösningsorienterad och har förmåga att skapa goda samarbeten med många olika kontaktytor. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och bidrar aktivt till att utveckla arbetssätt och rutiner.
Du som söker har
Dokumenterad erfarenhet av att självständigt hantera, prioritera och följa upp ärenden i en service-, support- eller administrativ verksamhet.
Erfarenhet av arbete inom IT-support, servicedesk, kundsupport eller annan verksamhet med omfattande ärendehantering.
God erfarenhet av att arbeta i ärendehanteringssystem.
God administrativ förmåga och vana att följa processer och rutiner.
Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
Det är också bra om du har
Erfarenhet av arbete i support- eller servicedeskfunktion.
Erfarenhet av behörighetsadministration, identitets- och behörighetshantering (IAM) eller korthantering.
Erfarenhet av arbete med höga krav på service, kvalitet och informationssäkerhet.
Eftergymnasial utbildning inom IT, administration eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten.
Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning med sex månaders provanställning
Placering: Norrköping eller Linköping
Arbetstid: Kontorstid
Distansarbete: Möjlighet till distansarbete utifrån verksamhetens behov
Tillträde: Enligt överenskommelse
Lön: Individuell lönesättning
Sista ansökningsdatum: Vi gör urval löpande men vi vill ha din ansökan senast den 19 Juni
Läs mer om våra förmåner här – Om Migrationsverket Förmåner och villkor
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Andreas Åberg.
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Om rekryteringsprocessen
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar därför alla sökande och strävar efter en jämn könsfördelning och mångfald. Som statlig myndighet rekryterar vi efter förtjänst och skicklighet. På arbetsgivarverket.se kan du läsa mer om vad det innebär.
Du behöver inte bifoga något personligt brev med din ansökan, men vi önskar att du svarar så tydlig och
utförligt som möjligt på urvalsfrågorna för att vi ska kunna göra en rättvis bedömning av din erfarenhet om du är kvalificerad att gå vidare i rekryteringen eller inte. I vissa rekryteringar använder vi också tester för att bedöma hur väl din skicklighet stämmer överens med tjänsten du söker. Vid en eventuell intervju kan du även få svara på frågor kopplat till säkerhet.
Vill du komma i kontakt med fackliga företrädare finns kontaktuppgifter till Saco-S, Seko och ST längst ned på sidan "Lediga jobb och intresseanmälan" på migrationsverket.se: Frågor och svar om att söka jobb på Migrationsverket
För att arbeta på Migrationsverket behöver du ha rätt att vistas och arbeta i Sverige på någon av dessa grunder: svenskt medborgarskap (krav för vissa tjänster), nordiskt medborgarskap, EU-medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd.
Om du har skyddade personuppgifter, eller annan information som du själv bedömer som skyddsvärd, ska du kontakta rekrytering@migrationsverket.se
innan du gör din ansökan så berättar vi mer om våra säkerhetsrutiner.
Migrationsverkets behandling av personuppgifter
Migrationsverkets rekryteringar sker helt i vår egen eller upphandlade leverantörers regi. Vi ber därför om att inte få telefonsamtal och mejl från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Migrationsverket
(org.nr 202100-2163), https://www.migrationsverket.se
Slottsgatan 82 (visa karta
)
602 22 NORRKÖPING Arbetsplats
Migrationsverket, Huvudkontor, Digitaliserings- och utvecklingsavdelningen Kontakt
Andreas Åberg andreas.aberg@migrationsverket.se 010-4854028 Jobbnummer
9955244