Senior Quality Engineer - Mechanical Components
MiJob Bemanning & Rekrytering i Sverige AB / Teknikjobb / Västerås Visa alla teknikjobb i Västerås
2026-08-03
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Om MiJob
MiJob är din expert inom rekrytering, bemanning och jobbcoachning. Vi strävar efter att revolutionera branschen genom att erbjuda skräddarsydda lösningar som skapar trygghet för både våra kunder och konsulter. Vårt mål är att leverera högkvalitativa tjänster som matchar rätt kompetens med rätt uppdrag, samtidigt som vi stödjer våra konsulter genom hela anställningsprocessen.
Våra värderingar
Trygghet – Vi skapar en trygg arbetsmiljö för våra kunder, konsulter och medarbetare genom noggrant utvalda processer och personlig uppföljning.
Stolthet – Vi är stolta över vårt arbete och strävar efter att våra medarbetare också ska känna sig stolta över att vara en del av MiJob.
Flexibilitet – Vårt arbetssätt är flexibelt och anpassas efter varje kunds unika behov och krav för att säkerställa bästa resultat.
Kompetens – Genom att noggrant matcha rätt person med rätt jobb och kund, säkerställer vi att alla parter får den expertis de behöver för att lyckas.
MiJob grundades 2021 med ambitionen att erbjuda innovativa och effektiva rekryterings-, bemannings- och jobbcoachningstjänster till företag och organisationer. Vårt engagemang för kvalitet och vår personliga touch gör oss till en pålitlig partner för alla dina bemannings- och rekryteringsbehov.
Välkommen till MiJob – vi hjälper dig att nå dina mål
Senior Quality Engineer – Mechanical Components
Är du en erfaren ingenjör med bakgrund inom kvalitetsarbete och mekaniska komponenter? Nu söker vi för kunds räkning en Senior Quality Engineer till ett långsiktigt och tekniskt avancerat uppdrag inom tillverkningsindustrin.
Du blir en del av ett engagerat team som arbetar med projektkvalitet, leverantörsgranskningar och kvalitetsuppföljning i en verksamhet med höga krav på säkerhet, struktur och precision.
Om rollen
Som Senior Quality Engineer kommer du att arbeta med kvalitetssäkring och kontroll av mekaniska komponenter och utrustning. Rollen innebär nära samarbete med både interna projektteam och externa leverantörer för att säkerställa att kvalitetskrav och kundförväntningar uppfylls.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att innefatta:
Utföra kvalitetsinspektioner och observationer av tillverkningsprocesser, mekaniska komponenter och svetsade konstruktioner
Granska kontrollplaner, slutdokumentation och avvikelser ur ett kvalitetsperspektiv
Säkerställa teknisk dokumentation och kvalitetskrav i beställningar och projekt
Utfärda certifikat och kvalitetsrelaterad dokumentation
Delta i leverantörsrevisioner och interna processrevisioner
Bidra till utveckling och förbättring av kvalitetsarbetet i projekt
Stötta projektteam och sprida kvalitetsmedvetenhet i organisationen
Tjänsten är placerad i Västerås med möjlighet till hybridarbete 1–2 dagar i veckan. Resor till leverantörer och kunder förekommer, cirka 40 dagar per år.
Vi söker dig som
Vi tror att du är en noggrann och erfaren person som trivs i en roll där kvalitet, struktur och samarbete står i fokus. Du är kommunikativ, lösningsorienterad och van att arbeta i tekniska miljöer med höga krav.Publiceringsdatum2026-08-03Kvalifikationer
Högskole- eller civilingenjörsutbildning inom exempelvis mekanik, materialteknik, kvalitet eller motsvarande
Minst 10 års erfarenhet av kvalitetsarbete inom tillverkningsindustrin
Erfarenhet av kvalitetssäkring, kvalitetskontroll och standardtolkning
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet från kärnkraftsindustrin
Erfarenhet av standarder såsom ISO 9001, ISO 3834-2, ASME III eller liknande
Certifiering inom NDT eller svetsledning
Kunskap inom CE-märkning, trycksatta system och lyftutrustningSå ansöker du
Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Säkerhetsprövning kan komma att genomföras som en del av rekryteringsprocessen.
Välkommen med din ansökan till MiJob. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare MiJob Bemanning & Rekrytering i Sverige AB
(org.nr 556740-9403), https://www.mijob.se/
722 14 VÄSTERÅS Kontakt
Platschef
Felix Wall felix@mijob.se +46720770263 Jobbnummer
10018705