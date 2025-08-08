Senior Python backend-utvecklare - Göteborg heltid

På uppdrag av en kund söker vi nu en senior Python backend-utvecklare. Vår kund är ett snabbväxande teknik- och designkonsultföretag. Företaget tillför affärsvärde med digitala innovationer för en bättre slutanvändarupplevelse. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i Stockholm och Lissabon. Företaget grundades 2017 och har ett 80-tal medarbetare.
Du kommer att jobba i trevliga lokaler i centrala Göteborg. Det finns möjlighet att arbeta hemifrån.
Du kommer in i en snabbväxande, prestigelös och stöttande arbetsmiljö. Du får arbeta med nyutvecklingsprojekt där det finns utrymme för kreativitet och personlig utveckling. Dina arbetsuppgifter kommer att vara varierande och stimulerande, med fokus på backendutveckling i Python.

Kvalifikationer
• Minst 5 års erfarenhet av backendutveckling
• Goda kunskaper i Python
• Kunskap om DevOps-principer och verktyg
• Förståelse för versionskontroll med GIT och erfarenhet av att arbeta enligt agila utvecklingsmetoder
• Relevant högskoleutbildning inom datavetenskap, informationsteknik eller motsvarande erfarenhet
• Goda kunskaper i svenska och engelska
Meriterande:
• Goda kunskaper i .NET
• Kunskap i Elasticsearch, MongoDB eller liknande dokumentdatabaser är önskvärt.
• Erfarenhet av Docker och Kubernetes är starkt meriterande
Du får:
• Kompetensutveckling
• Generöst friskvårdsbidrag
• Cykelförmån
• Pensionssparande
• Sjukförsäkring
• Flexibla arbetstider
• Jobbdator och valfri telefon
• Valfria hörlurar
• Kostnadsfria terminalglasögon och synundersökning
• En kultur präglad av trygghet och öppenhet
Du kommer att bli anställd hos vår kund. Heltid. Provanställning som övergår i en tillsvidareanställning efter sex månader. Tillträde: omgående.
Ansök genom att skicka ditt CV och personligt brev till info@modernera.se. Skriv "Senior Python backend-utvecklare - Göteborg heltid" i ärenderaden.

