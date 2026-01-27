Senior projektör inom kontaktledning
Wrknest AB / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2026-01-27
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wrknest AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Om tjänsten Som projektör blir du en central person i teamet där fokus ligger på projektering av kontaktledning. Du stärker kompetensen inom teamet och bidrar till att forma framtidens infrastrukturlösningar, både i projekteringsfasen och genom tekniskt stöd i projektverksamhet. Rollen innebär ansvar för teknisk granskning, anbudsarbete och att stötta mer juniora projektörer så att leveranser håller hög kvalitet.
Dina framtida arbetsuppgifter Du kommer övergripande ansvara för teknikfrågor inom kontaktledning samt fungera som bollplank och mentor för projektörer. Rollen är bred och ger dig möjlighet att arbeta i gränslandet mellan konsult- och entreprenadverksamhet.
Arbetsuppgifter kan bland annat omfatta: * Ta tekniskt ansvar i projekteringsuppdrag inom kontaktledning * Stötta och leda projektörer i tekniska frågor och metodval * Granska tekniska lösningar samt kravspecifikationer * Ansvara för anbudsarbete och teknisk utformning i anbud * Deltaga i kunddialoger och bygga nätverk med beställare och samarbetspartners * Bidra till utveckling av rutiner och arbetssätt inom gruppen
Vi söker dig som För att lyckas i rollen är du självgående, har en stark kvalitetssyn och är trygg i din förmåga att kommunicera och förklara tekniska lösningar. Du trivs med ett omväxlande konsultuppdrag där du kan både fördjupa dig i tekniska detaljer och bidra till strategiskt utvecklingsarbete.
Krav: * Minst 8 års dokumenterad erfarenhet inom kontaktledning, helst från järnvägsprojekt * Erfarenhet av tekniskt ansvar i projekt och anbudsarbete * God kunskap samt förståelse för kravspecifikationer och beräkningar inom kontaktledning
Meriterande: * Erfarenhet av arbete mot flera infrastrukturhållare
Personliga egenskaper som värdesätts är initiativförmåga, nyfikenhet, god samarbetsförmåga och att du trivs i en grupp där det är högt i tak och där många tar egna initiativ. Rollen passar dig som vill påverka, driva teknikutveckling och vara en naturlig resurs för dina kollegor.
Övrig information Start: Enligt överenskommelse Arbetsplats: Solna eller Farsta, med flexibilitet i kontorsdagar (minst 3 dagar/vecka på kontoret) Anställningsform: Tillsvidare, med inledande provanställning Omfattning: Heltid, 40 timmar/vecka. Övrigt: säkerhetsklassning kan bli aktuellt i samband med anställning
Om Wrknest Engineering
Wrknest Engineering är specialiserade på att hjälpa dig som ingenjör eller tekniker att hitta nästa steg i karriären. Vi samarbetar med framtidens företag och erbjuder både rekryterings- och konsultuppdrag inom teknik och industri - alltid med människan i centrum.
Vi tror på att bygga långsiktiga relationer och strävar efter att vara en engagerad och lyhörd partner. Via oss får du möjlighet att vara en del av tekniska framsteg som formar morgondagens samhälle - i roller där din kunskap gör verklig skillnad.
Vår ambition är att du ska trivas, utvecklas och känna dig stolt över ditt arbete. Läs mer på www.wrknestengineering.se. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7126537-1810800". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wrknest AB
(org.nr 559293-2213), https://careers.wrknest.se
Medborgarplatsen 25 (visa karta
)
118 72 STOCKHOLM Arbetsplats
Wrknest Jobbnummer
9708239