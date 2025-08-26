Senior projektledare till Luleå Energi
2025-08-26
Luleå Energi står mitt i en expansiv och omvälvande tid. Energiomställningen påverkar hela vår region, från hur vi producerar och distribuerar energi till hur vi bygger framtidens samhälle. Som senior projektledare på Utveckling blir du en nyckelperson i arbetet med att ställa om till ett hållbart och fossilfritt energisystem, med särskilt fokus på framtidens värmeaffär.
Om rollen
Som senior projektledare förväntas du självständigt och tillsammans med andra driva och strukturera komplexa projekt inom värmeomställningen, i nära samarbete med affärsområdet Värme & Kyla och andra delar av koncernen. Du bär projektet från start till mål och skapar tydlighet, tempo och riktning i en miljö där mycket händer samtidigt.
Ansvar och arbetsuppgifter:
• Skapa och hålla ihop projektstruktur i strategiskt viktiga utvecklingsinitiativ kopplade till värmeomställningen
• Tydliggöra mål, delmål och steg-för-steg-planering och driva projekt genom hela livscykeln
• Projektplanering, styrning, resursplanering, dokumentation och riskhantering
• Samordna internt mellan affärsområden, och externt med samarbetspartners, leverantörer och myndigheter. Leda möjliga delprojektledare.
• Hantera frågor kopplat till upphandling, arbetsmiljöansvar, entreprenadjuridik och avtal
Om dig
Du har en relevant högskoleutbildning, gärna som civilingenjör, och flera års erfarenhet av att leda stora och komplexa projekt inom exempelvis energi, värme, infrastruktur eller teknisk utveckling. Du är van att arbeta i etablerade projektstyrningsmodeller och att driva projekt hela vägen från idé till färdig lösning. Erfarenhet av upphandlingar och juridiska frågor inom entreprenad och arbetsmiljö är meriterande.
Som person är du en trygg ledare som kan kombinera struktur med flexibilitet, så att projekten både hålls ihop och rör sig framåt i rätt tempo och med hög kvalitet. Du har en utvecklad kommunikativ förmåga och gör det enkelt för andra att förstå helheten, riktningen och sin roll i projektet. Att arbeta i miljöer med många aktörer och intressen ser du som en naturlig del av jobbet, och du har förmågan att anpassa styrningen när förutsättningarna förändras.
Du är proaktiv och lösningsorienterad, prestigelös i samarbetet och bygger relationer som skapar trygghet både internt och externt. Du har förmåga att se ur ett helhetsperspektiv och förstår hur teknik, affär och samhällsutveckling hänger ihop.
• B-körkort krävs
• Mycket god svenska i tal och skrift samt goda kunskaper i engelska
Om Luleå Energi
För 129 år sedan tändes den första elektriska gatlampan i Luleå och sedan dess har vi varit en drivande kraft i regionens utveckling. När världen och Norrbotten nu ställer om till fossilfritt står vi oss mitt i händelsernas centrum, och det är precis här vi vill vara: nära nog att göra skillnad. Vi vill ha medarbetare som delar våra värderingar och har drivkraft att utveckla sig själva, arbetsgruppen och verksamheterna. Det är så vi tar oss mot vår vision: att vara ett nav i regionens energiomställning.
Som arbetsgivare så sätter vi stor vikt vid att du ska få prestera, leverera och utvecklas men också att du ska trivas och må bra! Vi har därför tagit fram våra förmåner och villkor med fokus på möjlighet till återhämtning, flexibilitet samt hälsa och friskvård. Allt för att ge dig rätt förutsättningar hos oss. Vi är stolta över vår arbetsmiljö och kultur där mångfald och jämställdhet är starka ledstjärnor, och där vi lägger stort fokus på både gruppens och medarbetarens utveckling och välmående. Det är Luleå Energi, och tillsammans gör vi skillnad för människor, skapar värde för Luleå och ger kraft åt energiomställningen i norr.
I den här rekryteringen samarbetar vi med Culpeo People and Culture Partner, vid frågor om rollen kontakta Karin Larsson, 070-627 43 32, karin.larsson@culpeo.se
eller John Bergmark 070-238 62 95, john.bergmark@culpeo.se
Urval och intervjuer sker löpande så välkommen med din ansökan redan idag.
Sista ansökningsdag är 21 september 2025.
Som ett kvalitativt led i våra rekryteringsprocesser och en viktig del i vårt systematiska säkerhetsarbete så kommer en bakgrundskontroll genomföras på slutkandidaten. Syftet är att säkra en trygg arbetsmiljö för våra medarbetare och säkerställa att tillgångar och information skyddas.
Enligt överenskommelse
