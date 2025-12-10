Senior Projektledare inom Inköp
Friday Väst AB / Logistikjobb / Lund
2025-12-10
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Friday Väst AB i Lund
, Malmö
, Svedala
, Landskrona
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Är du en erfaren projektledare inom inköp eller supply chain som vill ta nästa steg i en högteknologisk och samhällsviktig bransch? Vi söker nu en senior projektledare som vill ta ett övergripande ansvar i ett team som arbetar med materialbudgetering, offertkalkylering och utveckling av strategiska inköpsprocesser. Här får du en central roll i arbetet bakom några av Sveriges mest avancerade marina system.
Välkommen med din ansökan- urval sker löpande!
OM TJÄNSTEN:
Som senior projektledare inom inköp får du en betydande roll i att på ett tidigt skede analysera, planera och förutse projektens livscykler och dess olika faser. Du får ett tydligt helhetsansvar för att leda och koordinera projektteam i komplexa och tekniskt avancerade fartygsprojekt. För att trivas i rollen har du erfarenhet av att arbeta i större och komplexa projektmiljöer och en välutvecklad förmåga att förstå och navigera interna processer, relationer och strukturer. Vi ser även att du har erfarenhet av arbete i internationella sammanhang. För rollen krävs det även ett starkt driv, strukturerad arbetsmetodik- såsom inköp, ekonomi, juridik, produktion och engineering. Här är rätt inställning och vilja att utvecklas helt avgörande!
VI SÖKER DIG SOM: Har minst 8 års erfarenhet från en liknande tjänst
Har en högskole- eller civilingenjörsexamen inom industriell ekonomi, logistik eller ekonomi med teknisk inriktning
Stort intresse för försvarsindustrin
Mycket goda kunskaper i Excel
Förmåga att bygga relationer och hämta information från olika funktioner inom organisationen
Ett stort mått av initiativförmåga och vilja att utvecklas
Obehindrade kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där kunden har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
ÖVRIG INFO: Omfattning: Heltid, långsiktigt
Start: Så snart som möjligt
Placering: Lund eller Karlskrona
Rekryteringsansvarig: Gabriella Bergström, gabriella@friday.se
Lön: Marknadsmässig
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
OM FRIDAY:
På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Ersättning
