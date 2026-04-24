Senior Projektledare inom digital transformation
2026-04-24
Publiceringsdatum2026-04-24Om företaget
Avaron hjälper dig att hitta uppdrag som matchar din kompetens och dina ambitioner. Som anställd konsult hos oss får du en fast anställning med marknadsmässiga villkor - kombinerat med variationen och utvecklingen som konsultrollen ger.
Om uppdraget
Du kliver in i en verksamhet mitt i en omfattande digital förflyttning där nya kanaler, CRM, data & AI samt starkare IT- och portföljstyrning är centrala för att lyckas. Här får du en nyckelroll i att bygga upp och leda ett programstöd som skapar struktur, kvalitet och framdrift i flera strategiska satsningar samtidigt.
Rollen kombinerar strategi och hands-on arbete. Du håller ihop helheten, leder programstödsfunktionen och stöttar samtidigt program och ledning med analys, prioriteringar, rapportering och uppföljning. Du arbetar i en miljö med många beroenden, flera intressenter och höga krav på tydlighet, samordning och genomförandekraft.
Det här är ett uppdrag för dig som vill påverka på riktigt i en komplex transformation där du får stort utrymme att forma arbetssätt och skapa värde nära verksamheten.
ArbetsuppgifterDu etablerar och vidareutvecklar gemensamma strukturer, principer och arbetssätt för programstöd.
Du håller ihop styrning och uppföljning för strategiska initiativ så att satsningarna drivs samordnat och enhetligt.
Du leder och prioriterar arbetet i programstödsgruppen och skapar goda förutsättningar för samarbete och utveckling.
Du stöttar programledare i riskhantering, beroenden, planering och avvägningar för att säkra realistiska och koordinerade planer.
Du driver leveranser inom bland annat rapportering, finansiell styrning, kapacitetsplanering, beroendehantering och effektuppföljning.
Du tar fram översikter, analyser och beslutsunderlag som ger ledning och styrgrupper bättre underlag för prioriteringar.
Du samordnar rapportering, planer och bemanningsöversikter för att skapa en tydlig helhetsbild av framdrift, resurser, risker och effekter.
Du bygger broar mellan program, portföljfunktioner och andra stödområden för att få arbetet att hänga ihop och förstärka varandra.
KravFlera års erfarenhet av projektledning, PMO/programstöd, portföljstyrning eller liknande i en större och komplex organisation.
Dokumenterad vana att leda team eller arbetsgrupper.
God förståelse för strategiska förändrings- och digitaliseringsinitiativ.
Erfarenhet av styrning, uppföljning och rapportering kopplat till program eller projekt.
Vana att ta fram översikter, analyser och beslutsunderlag för ledning och styrgrupper.
Mycket god förmåga att kommunicera på svenska och engelska i tal och skrift.
MeriterandeErfarenhet av att leda i en matrisorganisation med många intressenter.
Erfarenhet av arbete nära controller-, ekonomi- eller portföljfunktioner.
Vana att arbeta med kapacitetsplanering, beroendehantering eller effekthemtagning i större förändringsinitiativ.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per år
Vi tillsätter löpande - sök gärna så snart du kan.
Sista dag att ansöka är 2026-04-29
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
