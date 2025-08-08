Senior Product Owner
About ELK Studios With a passion for games! Since 2013, ELK Studios has passionately pushed boundaries in the online casino industry. From groundbreaking mathematics to astonishing artwork, ELK takes pride in developing entertaining mobile-first content that maximizes the experience for players around the world.
Vill du skapa unika, underhållande och minnesvärda spelupplevelser i ett av branschens mest kreativa team? Vi söker nu en Senior Product Owner med spelkänsla, ögon för både helhet och detaljer och förmågan att ta fram, leda och realisera spelets vision, från ide till lansering.
ELK Studios är en ledande spelutvecklare inom iGaming, känd för innovativa och populära titlar som Pirots, Cygnus, Gold och Nitropolis-serierna. Vi tänjer på gränserna för vad slots kan vara och letar nu efter fler som har viljan och förmågan att skapa spel som sticker ut.
Vi söker dig som vill utmana branschen med nytänkande spelkoncept. Du har koll på vad som händer på marknaden och vågar utforska oväntade vägar för att skapa nästa generations spelupplevelser.
Om rollen
Som Senior Product Owner äger du den kreativa riktningen för varje spel. Du tar fram nya, banbrytande koncept som inte finns på marknaden idag, samtidigt som du även är med och vidareutvecklar våra etablerade spelserier. Du ansvarar för spelets mekanik, visuella uttryck, övergripande spelkänsla och ser till att allting hänger ihop. Du tillhör ett team av Product Owners och rapporterar till vår CPO.
Dina arbetsdagar kommer att bestå av:
Spelvision & konceptutveckling: Du definierar den kreativa riktningen för varje spel, från grundide till storytelling, mekanik och känsla. Du skapar och äger Game Design Document (GDD) och ser till att hela teamet är med på resan.
Kreativt ledarskap genom hela processen: Du är den drivande kraften genom hela utvecklingscykeln och ansvarar för att spelet håller ihop och lever upp till ELK Studios höga kvalitetskrav.
Samarbete: Arbeta nära Art Director, Creative Director, utvecklare och företagsledning för att säkerställa spelets riktning.
Iteration & finslipning: Du testar, utvärderar och förfinar spelmoment, tempo, visuella effekter och spelarfeedback för att skapa en dynamisk och engagerande spelupplevelse.
Innovation & kvalitet: Du vågar tänka nytt och utmana det etablerade - alltid med spelaren i fokus och med ELK Studios ambitioner som drivkraft.
Kommunikation med stakeholders: Du presenterar ideer och spelvisioner tydligt, motiverar ändringar och säkerställer att alla inblandade är i synk genom hela processen.
Vem är du?
Vi tror att du har en teknisk bakgrund och flera års erfarenhet av en liknande roll inom spelutveckling, helst inom iGaming eller slots. Du har ett stort intresse för både spelmekanik och spelupplevelse, och förstår vad som engagerar olika typer av spelare.
Du trivs i en roll där du får ta ett stort ägandeskap över det kreativa arbetet, och där du får kombinera strategiskt tänkande med kreativ höjd. Du är en tydlig kommunikatör och en person som får andra att vilja samarbeta och göra sitt bästa.
För att lyckas i rollen behöver du vara:
Genuint intresserad av slots och spel om pengar - du förstår vad som engagerar spelare
Analytisk och förstår spel på djupet - inte bara vad som är roligt, utan varför det är roligt, och hur olika designval påverkar spelupplevelsen.
Kreativ och driven - Du är inte rädd för att utmana branschnormer eller testa oprövade ideer.
En inspiratör som kan driva och motivera tvärfunktionella team. Du har en tydlig vision men också öppenhet för att lyssna och justera efter feedback.
Strukturerad & strategisk med förmågan att bryta ner stora ideer till konkreta arbetsprocesser och hantera flera projekt parallellt.
Kommunikativ & pedagogisk - Du är van att presentera ideer, lösningar och förändringar på ett tydligt sätt, både i skrift och muntligt, på svenska och engelska.
Tekniskt kunnig och nyfiken och har en förståelse för hur designval påverkar produktion, teknik och deadlines.
Vi erbjuder
Vi kan erbjuda ett roligt och stimulerande arbete i en dynamisk och kreativ arbetsmiljö där du får möjlighet att utforska olika konstnärliga stilar, koncept och teman tillsammans med skickliga kollegor från olika discipliner. Våra projektcykler är korta, vilket ger dig frihet att utveckla och förverkliga din kreativa vision i en rad unika och minnesvärda iGaming-upplevelser.
Vi är stolta över att vara en arbetsgivare som värdesätter mångfald och inkludering och arbetar aktivt för att skapa en miljö där alla medarbetare respekteras, värderas och ges möjlighet att växa. På ELK Studios ser vi värdet av att utvecklas tillsammans. Vi arbetar på plats i vårt ljusa kontor, endast två minuter från T-Centralen i Stockholm.
Ansökningarna hanteras löpande, så vänta inte med din ansökan om du tror att du kan vara rätt person för jobbet och för oss. Skicka gärna med tidigare projekt i din ansökan.
I rekryteringsprocessen ingår för rätt kandidat: intervjuer (digitalt och på vår studio), samt ett arbetsprov och referenser.
