Senior Network Engineer
Polismyndigheten / Supportteknikerjobb / Stockholm Visa alla supportteknikerjobb i Stockholm
2026-03-30
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Polismyndigheten i Stockholm
, Solna
, Järfälla
, Sollentuna
, Södertälje
eller i hela Sverige
Aktuella placeringsorter för den aktuella rollen är Stockholm, Göteborg, Malmö, Örebro, Linköping, Uppsala, samt Umeå.Publiceringsdatum2026-03-30Dina arbetsuppgifter
Vill du vara med och skapa förutsättningar för nästa generations infrastruktur inom Polismyndigheten?
Vi söker dig som bygger nätverk med högpresterande datacenter, moderna brandväggslösningar, storskaliga accessnät och avancerad routing.
Vår miljö är både stor och komplex med höga krav på redundans, den innefattar:
Datacenter med fokus på hög kapacitet och låg latens
Segmentering och säkerhet med moderna brandväggar och zero trust-principer
Automatisering och skalbarhet
Routing i distribuerade miljöer
Hos oss är säkerhet en integrerad del av arbetet, och det är viktigt att vara bekväm med att verka i komplexa miljöer där varje minut kan göra skillnad. Läs mer om nästa generations infrastruktur.
Varför arbeta med infrastruktur hos Polismyndigheten?
Vi bygger nät som ska hålla för massiv skalning, hög tillväxt ska hålla i en ständigt föränderlig och oförutsägbar hotmiljö. Vår verksamhet är viktig för att stärka den polisiära förmågan och därmed göra Sverige tryggare. Vill du vara med och bidra? Välkommen med din ansökan!
Utöver ett utmanande, utvecklande uppdrag erbjuder vi dessutom:
Goda möjligheter till utbildning och utveckling
God balans mellan arbetsliv och privatliv genom bl.a. möjlighet till visst arbete på distans samt flexibla arbetstider
Goda förutsättningar för träning genom friskvårdsbidrag och friskvårdstimme.
Kompletterande ersättning vid föräldraledighet
Tjänstepension som är dubbelt så hög som normalnivån på arbetsmarknaden.Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
Eftergymnasial utbildning inom IT, företrädesvis nätverksteknik alternativt annan förvärvad erfarenhet som Polismyndigheten bedömer relevant för tjänsten.
Flerårig aktuell arbetslivserfarenhet inom området som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten.
Goda kunskaper inom antingen avancerade brandväggslösningar eller komplexa nätverksmiljöer.
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska.
Tjänsten kräver svenskt medborgarskap.
Det är meriterande om du även har:
Högre certifieringsnivå inom de ledande leverantörerna inom området eller annat som arbetsgivaren bedömer vara relevant
Erfarenhet inom programmering/automatisering i Python, Ansible eller liknande
Har erfarenhet av realtidsanalys av nätverk
Erfarenhet av minutoperativ verksamhetDina personliga egenskaper
Vi ser att du är skicklig på att analysera och lösa komplexa tekniska problem. Du har även förmåga att ta egna initiativ och driva utveckling framåt på ett självgående och ansvarsfullt sätt. Du är strukturerad i ditt arbetssätt och trivs med att omsätta idéer till praktiska lösningar. Samtidigt bidrar du till en kultur som präglas av samarbete och kunskapsdelning, där vi tillsammans strävar efter att förbättra våra processer och tekniska lösningar.
Vi värdesätter personliga egenskaper högt och kommer lägga stor vikt vid dessa för att hitta rätt person för rollen.Kontakt
Har du frågor om uppdraget är du välkommen att kontakta rekryterande chef på
telefon 010-56 41497
Har du frågor om rekryteringsprocessen? Välkommen att kontakta HR-konsult, Maria Moberg, maria.moberg1@polisen.se
Fackliga företrädare
Polisförbundet, Sofia Ask, tfn: 010-563 87 10
SACO, saco-s.avdelningarna@polisen.se
SEKO Polisen, Karna Tillheden, tfn: 010-561 66 27
ST, st.inom-polisen@polisen.se
Övrig information
Ifall du söker placering i någon annan ort än Stockholm önskar vi att du i din ansökan noterar till vilken ort du söker placering.Så ansöker du
Ansök via vår hemsida genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och ge utförliga svar på urvalsfrågorna (på vår hemsida). Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Urval/intervjuer kan komma att ske löpande. Är du redo för en större uppgift - sök jobbet redan idag!
Välkommen med din ansökan på vår hemsida i form av CV och besvarande av urvalsfrågorna via e-post till jobb.na@polisen.se
senast 27/4 2026.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via den mailadress som anges i annonsen.
Märk din ansökan med referensnummer A187.236/2026 i mailets ärendemening.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
De uppgifter du lämnar i samband med din ansökan kan användas för att kontakta dig, få information och kallelser samt eventuella anställningshandlingar.
Urvalstest kan förekomma inom ramen för rekryteringen.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan. Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering
och https://polisen.se/sakerhetsprovning
Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Läs mer om vår hantering av personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss samtal och mail från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Polismyndigheten
(org.nr 202100-0076) Arbetsplats
Polismyndigheten Jobbnummer
9827101