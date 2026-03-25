Senior .NET-utvecklare och mjukvaruarkitekt
2026-03-25
Publiceringsdatum2026-03-25Om företaget
Avaron AB är ett växande konsultbolag specialiserat på att matcha rätt kompetens med marknadens mest intressanta uppdrag. Som anställd hos Avaron arbetar du ute hos våra kunder - du får tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen och utvecklingsmöjligheterna som konsultrollen erbjuder.
Om uppdraget
Du får en nyckelroll i ett verksamhetskritiskt uppdrag inom energisektorn, där nya behov drivs av energiomställning och ett växande nordiskt och europeiskt samarbete. Här kombinerar du ansvar som mjukvaruarkitekt med hands-on utveckling i både förvaltning samt utvecklings- och implementeringsprojekt.
Du arbetar med nya och befintliga system och webbapplikationer i en miljö där kvalitet, stabilitet och IT-säkerhet är centrala. Uppdraget kan omfatta både större och mindre team, och beroende på sammanhang kan du även bidra inom krav, UX, test och koordinering med andra intressenter. Arbetssättet är agilt och leveranser sker ofta i sprintar.
Det här passar dig som vill kombinera tekniskt djup inom .NET med arkitekturansvar i en organisation där systemen har stor betydelse för samhällsviktig verksamhet.
ArbetsuppgifterAgera mjukvaruarkitekt inom systemutveckling.
Designa, implementera och testa systemlösningar.
Ta fram och uppdatera krav- och designdokument.
Ta fram och uppdatera systemdokumentation.
Samarbeta nära teamet och med andra delar av organisationen.
Hantera incidenter, felsöka och rätta buggar.
Stötta den löpande IT-förvaltningen av applikationer.
KravDu har högskole-/universitetsutbildning 120p/180hp inom IT eller elektroteknik, eller motsvarande utbildning / arbetslivserfarenhet.
Du har minst 10 års arbetslivserfarenhet av systemutveckling med ASP.NET.
Du har minst 5 års arbetslivserfarenhet av systemutveckling med .Net Core (.NET 5.0 eller senare).
Du har minst 10 års arbetslivserfarenhet av systemutveckling mot MS-SQL databaser.
Du har minst 2 års arbetslivserfarenhet av systemutveckling med HTML, CSS och JavaScript.
Du har minst 5 års arbetslivserfarenhet av systemutveckling med Entity Framework Core.
Du har minst 5 års arbetslivserfarenhet av att utveckla REST API:er.
Du har minst 5 års arbetslivserfarenhet som mjukvaruarkitekt inom systemutveckling .NET.
Du har god skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga på svenska och engelska.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeDu har deltagit i minst 2 projekt där CI/CD Pipelines har implementerats i Azure DevOps.
Du har minst 2 års erfarenhet av arbete i kraftsystembranschen.
Du har minst 2 års erfarenhet av utveckling av programvara för kraftsystem.
Du har intresse för att utveckla och testa med IT-säkerhet i fokus samt för systemarkitektur och säkerhet.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension (4,5 % upp till 7,5 IBB samt 30 % på lön däröver)
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
Så här ser processen ut:
Sök tjänsten med ditt CV via vår rekryteringsplattform Teamtailor - använd ansökningsknappen på denna sida.
Våra rekryterare granskar ditt CV mot kraven i annonsen - se till att det tydligt framgår hur du uppfyller varje krav. Vi kan komma att ställa kompletterande frågor.
Vi presenterar dig för kunden med ett skräddarsytt CV.
Kunden kallar till intervju eller meddelar att de går vidare med andra kandidater.
Om kunden vill gå vidare efter intervjun tecknar Avaron ett anställningsavtal med dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7462406-1913545". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
172 68 SUNDBYBERG
