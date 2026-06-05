Senior nätverksspecialist
Eccera Professionals AB / Supportteknikerjobb / Stockholm Visa alla supportteknikerjobb i Stockholm
2026-06-05
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Vi är specialister på bemanning och konsulttjänster inom IT och teknik – från lovande talanger och konsulter med bred kompetens till erfarna specialister med djup expertis.
För dig som kandidat innebär vi en trygg partner som erbjuder spännande uppdrag, personlig utveckling och nära kontakt med våra rådgivare. Vi ser till att du får rätt uppdrag för din kompetens och dina ambitioner – alltid med människan i centrum.
För våra kunder betyder det att vi är en pålitlig leverantör som snabbt kan matcha rätt kompetens med rätt behov. Utöver vår egen starka konsultorganisation har vi även ett utökat partnernätverk, vilket gör att vi kan erbjuda ännu större flexibilitet och bredd i leveransen.
Samarbete och kvalitet präglar allt vi gör, och våra kärnvärden sammanfattas i vårt löfte: Empowering the Nordics through people.
Eccera har 300 anställda och kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping. Vi är medlem i Almega Kompetensföretagen och följer deras tecknade kollektivavtal med Unionen.
Vi söker en senior nätverksspecialist som vill arbeta brett men med tydligt fokus på nätverk, i ett team där kvalitet, utveckling och långsiktighet står i centrum. På detta uppdrag hos vår kund i Stockholm får du vara med och forma, drifta och förbättra kunders nätverksmiljöer – från daglig drift till strategiska förändringar och större initiativ.
Som konsult på Eccera får du en trygg anställning och samlar på dig värdefull arbetslivserfarenhet på uppdrag hos våra kunder. Din konsultchef stöttar dig i din utveckling där du hela tiden fyller på med nya erfarenheter och kunskaper. En utmärkt möjlighet att göra karriär.Publiceringsdatum2026-06-05Arbetsuppgifter
I rollen som senior nätverksspecialist arbetar du nära kunderna och blir en central del i utvecklingen av deras IT-miljöer. Du kombinerar operativt arbete med rådgivning, planering och strukturerad vidareutveckling av nätverksinfrastrukturen.
Du säkerställer stabil drift, felsöker och analyserar trafik, arbetar proaktivt med förbättringar och driver initiativ för att skapa robusta och säkra nätverk. Rollen innebär även deltagande i migreringar, uppgraderingar och modernisering av nätverksmiljöer. Som del av teamet bidrar du till att bygga hållbara lösningar, dela kunskap och upprätthålla hög kvalitet i varje leverans.Profil
Du är en nätverksspecialist som trivs med att arbeta nära tekniken men också ser helheten i en IT-miljö. Du kombinerar tekniskt djup med ett strukturerat och lösningsorienterat arbetssätt.
Som person är du kommunikativ, hjälpsam och trygg i dialogen med både kollegor och kunder. Du har erfarenhet av nätverksdrift, förbättringsarbete och av att arbeta långsiktigt med utveckling av nätinfrastruktur.Kvalifikationer
Gedigen erfarenhet av att bygga, förbättra och förvalta nätverksmiljöer inom LAN, WAN, WLAN och datacenter
Stark förmåga att analysera och åtgärda nätverksrelaterade problem med hjälp av felsökning och trafikövervakning
Kunskap inom nätverkssäkerhet, inklusive segmentering, tunnellösningar och skydd av kritiska miljöer
Erfarenhet av att arbeta med lösningar för hög tillgänglighet, redundans och robusta driftsmiljöer
Vana av att leda eller ta tekniskt ansvar i initiativ som rör nätverksinfrastruktur, implementeringar och förbättrade arbetssätt
Meriterande
Erfarenhet av migreringar, uppgraderingar eller modernisering av större nätverksmiljöer
Certifieringar inom nätverk (t.ex. Cisco, Juniper, Aruba)
Erfarenhet av automatisering, monitoreringsverktyg eller scriptning
Erfarenhet av arbete i komplexa eller säkerhetsfokuserade miljöer
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vad vi erbjuder
På Eccera får du de verktyg du behöver för att nå dina mål. Vi erbjuder alla våra konsulter kvalificerade utbildningar och certifieringar inom den senaste tekniken. Vi sätter stort värde på att våra medarbetare hela tiden ska fortsätta att utvecklas. Därför erbjuder vi dig möjligheten att lägga upp en individuell utbildningsplan, där vi bekostar såväl studiematerial som själva certifieringarna. Under din utveckling kommer vi matcha din kompetens mot rätt uppdrag i takt med att du avancerar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eccera Professionals AB
(org.nr 556718-3693), https://www.eccera.com/
111 35 STOCKHOLM Kontakt
Talent Acquisition Recruiter
Emelie Flood Emelie.Flood@eccera.com +46734159378 Jobbnummer
9949962