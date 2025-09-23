Senior mekanisk designingenjör
2025-09-23
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige
Creo Center är en nordisk produktutvecklingspartner för organisationer som vill lyckas med nya innovationer eller utveckla befintliga produkter. Med en bred kompetens och en omfattande tjänsteportfölj erbjuder vi högkvalitativa designtjänster för produktutvecklingsprojekt inom olika branscher, och fungerar som en strategisk partner för både lokala och internationella företag. Vårt team av dedikerade produktutvecklingsproffs drivs av en stark passion för innovation och ny teknik, och tillsammans med den gemensamma passionen för produktutveckling hjälper vi våra kunder att lyckas.
Vi söker nu en erfaren Senior mekanisk designingenjör till kontoret i Malmö! Det är en fantastisk möjlighet för dig som har mångårig erfarenhet av mekanisk produktutveckling och vill fortsätta arbeta med modern teknik och innovativa lösningar.
Din roll och ansvarsområden
Som Senior mekanisk designingenjör kommer du att vara ansvarig för mekaniska produktutvecklingsprojekt i samarbete med vårt professionella team. Du kommer att leda och hantera designprojekt, och ge vägledning till dina teammedlemmar för att säkerställa att projekten slutförs framgångsrikt. Beroende på din bakgrund och kompetens kan du komma att designa produkter och maskiner som kan innehålla både elektronik och plastkomponenter. Rollen innebär mekaniskt konceptarbete, komplexa modelleringsuppgifter och produktutveckling av formgivna produkter, samt att driva projekt på ett heltäckande sätt med tidplan och kundkrav. Vi designar nya produkter och produktfamiljer, till exempel medicintekniska produkter, kommunikationsutrustning, fordon och produktionsutrustning.
Din bakrund och kompetens
För att nå framgång i denna roll krävs expertis inom mekanisk konstruktion av plastprodukter, elektroniska enheter eller maskiner. Som mekanisk konstruktör kommer du att förena design, tillverkningsbarhet och användarvänlighet. Vi söker kandidater som motiveras av kundnöjdhet och är villiga att ta ansvar för projekt och kundsamarbete. Tekniska färdigheter är avgörande, men vi värdesätter även din problemslösningförmåga och din vilja till att utvecklas inom rollen.Publiceringsdatum2025-09-23Kvalifikationer
Relevant ingenjörsutbildning (BSc/MSc)
Färdighet av 3D CAD-programvaror, såsom CREO, SolidWorks, och/eller Siemens NX med tillhörande PDM/PLM-lösningar
Stor erfarenhet och kompetens inom mekanisk design
Erfarenhet av ytmodellering och design av visuella delar
Entusiasm för produktutveckling
Förmåga att kommunicera professionellt på svenska och engelska
Möjlighet att resa
Varför Creo Center?
På Creo Center kommer du att bli en del av vår tillväxtresa, med över 140 produktutvecklingsproffs! Eftersom vi nyligen har expanderat till Sverige, kommer du att ha möjligheten att bygga vår närvaro och bidra till en gemenskap som driver teknisk innovation. För att ge dig en inblick i vår kultur: vi värdesätter transparens, lyssnar på våra medarbetares idéer och håller oss till höga standarder i allt vårt arbete. Vi är medvetna om att våra medarbetare är kärnan i vår framgång och därför erbjuder vi en stödjande arbetsmiljö, moderna verktyg och programvaror samt möjligheten att utveckla dina färdigheter tillsammans med professionella inom området. Vår ambition är att fortsätta växa och utvecklas till en av de mest betydande produktutvecklingsorganisationerna i Norden och du kommer bli del av ett framåtblickande team där din expertis verkligen spelar roll.
Anslut dig till oss!
Om denna möjlighet väckte ditt intresse, vänligen skicka in din ansökan så snart som möjligt, men senast den 19 oktober 2025. Denna position är heltid och permanent och kommer att fyllas så snart vi hittar rätt match.
Om du vill diskutera rollen mer i detalj, tveka inte att kontakta
Joel Hansson, Lead R&D Engineer - joel.hansson@creocenter.se
/ +46 761 37 9076
Janne Kataja, CEO - janne.kataja@creocenter.fi
