Senior Maskiningenjör
Om jobbet
Som Senior Maskiningenjör (roterande utrustning) är du med och optimerar vårt underhållsarbete, driver grundorsaksanalyser och förbättrar processer som gör skillnad. Du arbetar nära produktionen och projekt för att minska kostnader och öka driftsäkerheten - samtidigt som du bidrar till ett starkt team och utvecklingen av vår verksamhet.
I din framtida roll som Senior Maskiningenjör kommer du att
* Ha ansvar för att utveckla och förbättra det förebyggande underhållet för roterande utrustning.
* Arbeta med att utvärdera och optimera maskinstandarder, instruktioner och rutiner på siten.
* Säkerställa att vårt underhållssystem är uppdaterat och korrekt inom ditt område.
* Vara med och bidra vid felsökning samt leda grundorsaksanalyser.
* Delta i krav- och referensgrupper, driva förstudier i investeringsprojekt och ge stöd i att ta fram förebyggande underhållsprogram under projektfasen.
Vi tror att du har med dig
* Flerårig erfarenhet inom kemisk processindustri eller motsvarande
* God teknisk kompetens med mångårig erfarenhet av roterande utrustning
* Erfarenhet inom underhållsutveckling och vibrationsanalys är meriterande
* Goda kunskaper i SAP eller likvärdigt underhållssystem
* Goda kunskaper i svenska och engelska
* B-körkort
Vi tror att du är...
En person som trivs med att samarbeta och skapa goda relationer. Du har ett starkt säkerhetstänk, är strukturerad och självgående - samtidigt som du drivs av att nå resultat och bidra till förbättringar.
Vi erbjuder dig
På Nouryon erbjuder vi inte bara en spännande roll och trevliga kollegor utan även förmåner utöver din lön. Nouryon har kollektivavtal med IKEM, men utöver det erbjuder vi även förmåner som bonus, arbetstidsförkortning, friskvårdsbidrag, kostförmån och mycket mer.
Har vi fångat ditt intresse?
Detta är en tillsvidareanställning på heltid med placeringsort Stenungsund. Du kommer att rapportera till Andreas Fosser, Maintenance Engineer Manager.
Vänligen ansök via vårt rekryteringsverktyg med ett jobbspecifikt CV. Vi tar inte emot ansökningar via e-post. När din ansökan nått oss kommer vi att granska för att se om vi har en matchning mellan din kompetens och rollen!För mer information om vår rekryteringsprocess, vänligen besök: nouryon.com/careers/how-we-hire/
Vi ser fram emot din ansökan!
Vi vill be dig som intern sökande att ansöka med din Nouryon email för att underlätta vårt arbete i rekryteringsprocessen.
Om Nouryon
Vi letar efter morgondagens Changemakers, idag!
Om du letar efter din nästa möjlighet i karriären, ansök idag och gå med i Nouryons världsomspännande team av Changemakers för att tillhandahålla viktiga lösningar som våra kunder använder för att tillverka vardagsprodukter som personlig vård, rengöring, färger och beläggningar, jordbruk och livsmedel, läkemedel och byggprodukter. Våra medarbetare drivs av viljan att påverka och aktivt driva positiv förändring. Om det beskriver dig ger vi gärna plats för dina ambitioner. Från dag ett stödjer vi dig med din personliga tillväxt, genom utmanande positioner och omfattande lärande- och utvecklingsmöjligheter, i en dynamisk, internationell, mångsidig och proaktiv arbetsmiljö.
Besök vår hemsida och följ oss på LinkedIn.Publiceringsdatum2025-12-10Kontaktuppgifter för detta jobb
För ytterligare information om tjänsten, vänligen kontakta rekryterande chef Andreas Fosser, Maintenance Engineer Manager, andreas.fosser@nouryon.com
För mer information om rekryteringsprocessen, din ansökan eller om du behöver support, vänligen kontakta: Recruiting.SE@Nouryon.com
För fackliga frågor:
IF-Metall Surface Annika.Josefson@nouryon.com
;
IF-Metall Functional Ronny.Jansson@nouryon.com
;
Unionen Magnus.Svensson@nouryon.com
;
Akademikerna jessica.andersson@nouryon.com
