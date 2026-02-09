Senior Lösningsarkitekt inom datastyrning
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Som lösningsarkitekt inom datastyrning blir du en central del i en organisation med tydlig ambition att bli mer datadriven. Du arbetar nära andra arkitekter och utvecklare för att vidareutveckla förmågor inom datahantering, från kravställning och arkitektur till implementation. Fokus ligger på hållbara lösningar för information och data i dataplattformar, integrationer samt hantering av masterdata och metadata.
ArbetsuppgifterDriva och förankra lösningsarkitektur kopplad till datastyrning och datahantering.
Stötta kravställning och omsätta behov till arkitekturella beslut och implementation.
Arbeta med dataplattformar, integrationslösningar samt masterdata- och metadatahantering.
Realisera konceptuella modeller i IT-system genom datamodeller, flöden och styrningsmekanismer.
Säkerställa hantering av data och scheman i olika format (exempelvis SQL och JSON).
Samarbeta tvärfunktionellt med arkitekter och utvecklingsteam i systemutvecklingsarbete.
KravMinst 6 års dokumenterad erfarenhet av arkitekturarbete med fokus på data/information (t.ex. dataplattformar, integrationslösningar, masterdata eller metadata) under de senaste 10 åren.
Minst 5 års dokumenterad erfarenhet av att arbeta med data och scheman i olika format, exempelvis SQL och JSON.
Dokumenterad erfarenhet av att realisera konceptuella modeller i IT-system, inklusive datamodeller, flöden och mekanismer för styrning.
MeriterandeErfarenhet av API-baserat informationsutbyte.
Erfarenhet av arkitekturarbete kopplat till systemutveckling i applikationslager samt förståelse för och kravställning av infrastrukturlager.
Erfarenhet av informations- och datamodellering.
Erfarenhet av principer och lösningar för strukturering av data, både för lagring och utbyte.
Erfarenhet av att optimera dataflöden.
Erfarenhet av behörighetsstyrning.
Erfarenhet av systemdesign i Sparx Enterprise Architect (UML).
Erfarenhet av agila utvecklingsmetoder.
