Senior Lösningsarkitekt

2026-02-05
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Hälso- och sjukvården befinner sig i en omfattande digital utveckling där nya IT-system och tjänster upphandlas och införs successivt. I denna roll bidrar du med lösningsarkitektur för att säkerställa att lösningar utvecklas och förvaltas med hög kvalitet och i linje med målbild och strategier.
Du blir en del av ett team inom IT strategi och styrning, där även enterprise arkitektur ingår, och stöttar pågående arbete genom att skapa struktur, driva dialoger och omsätta verksamhetsbehov till genomförbara lösningsförslag.
ArbetsuppgifterTa fram och vidareutveckla lösningsarkitektur för egenutvecklade lösningar.
Arbeta med lösningsarkitektur kopplat till upphandlade lösningar och förvaltningar.
Samverka med interna intressenter samt med leverantörer och andra parter inom regionen.
Delta i lösningsanalyser kopplade till större förändringsinitiativ inom vårdens IT, inklusive införande av nytt huvudjournalsystem.
Stärka befintliga arbetssätt genom behovsinsamling, dialoger och översättning av behov till möjliga lösningar.
KravUniversitets- eller högskoleexamen i systemutveckling eller liknande.
Minst 7 års erfarenhet som lösningsarkitekt.
Flytande svenska i tal och skrift.
MeriterandeLängre erfarenhet än 7 år som lösningsarkitekt.
Kunskap inom fler arkitekturområden, exempelvis verksamhetsarkitektur samt integration och regelefterlevnad.
Certifiering som IT-arkitekt master (Dataföreningens kompetens) eller motsvarande.
