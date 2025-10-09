Senior linuxtekniker sökes till Caziti
2025-10-09
Har du lång erfarenhet av Linuxmiljöer och trivs i en roll där du får ta ansvar, bidra med djup teknisk kompetens och driva utveckling framåt? Vi söker nu en senior linuxtekniker som vill vara en nyckelperson i Cazitis drift och vidareutveckling av infrastrukturen. Låter det som något för dig? Läs vidare!Publiceringsdatum2025-10-09Om tjänsten
Vi på Perido söker nu en senior linuxtekniker till vår kund Caziti - ett växande specialistkonsultbolag i Stockholm. Caziti hjälper företag runt om i Sverige att spara både tid och pengar genom att automatisera IT-infrastruktur. Med gedigen kompetens inom nätverk, systemutveckling och moderna teknologier skapar de lösningar som är både smarta, hållbara och enkla att använda. Den här tjänsten kommer att vara placerad hos en av Cazitis kunder som har sitt kontor i Solna, där arbetet sker på plats.Arbetsuppgifter
Som senior linuxtekniker kommer du att arbeta med övervakning, underhåll och felsökning av Linux-baserade system och infrastruktur. Du blir en del av ett team som säkerställer att systemen fungerar effektivt och tillförlitligt.
Arbetsuppgifterna kan bland annat omfatta:
Ge teknisk support till användare och kollegor
Övervaka och underhålla system
Bidra till att lösa tekniska problem på ett serviceinriktat sätt
Dina egenskaper
Som senior linuxtekniker är du en självgående problemlösare med djup erfarenhet av Linuxmiljöer. Du har stark analytisk förmåga, arbetar effektivt både självständigt och i team, och fungerar ofta som tekniskt stöd för kollegor.
Du är van att hantera komplexa system, driva förbättringsarbete och automatisera processer. Scriptning, felsökning och säkerhet är naturliga delar av ditt arbete, och du delar gärna med dig av din kunskap till andra.
Är det dig vi söker?
Vi ser fram emot att läsa din ansökan, varmt välkommen med den redan idag!Kvalifikationer
6-8 års arbetslivserfarenhet av att arbeta med Linux
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av programmeringTjänstens omfattning och tillträde
Heltid, tillsvidareanställning hos Caziti med placering hos en av deras slutkunder. Start så snart som möjligt.Så ansöker du
Ansökan görs på vår hemsida perido.se/. Klicka på knappen ansök i annonsen för aktuell tjänst och fyll i dina uppgifter samt bifoga CV. Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande. Notera att viss information gällande uppdraget och/eller kundföretaget medvetet kan ha utlämnats från annonsen, först vid kontakt med ansvarig rekryterare får du all information som du behöver.
De flesta frågor eller funderingar kan du hitta svar på under perido.se/vanliga-fragor/. Om du fortfarande inte hittat svaret du söker är du välkommen att kontakta oss på fraga@perido.se
så svarar någon av våra rekryteringskommunikatörer dig. Ange alltid tjänstens referensnummer 35444 i ämnesraden. Vänligen notera att vi endast tar emot ansökningar på vår hemsida och att vi inte har möjlighet att svara på hur du ligger till i processen eller vilket kundföretaget är om det utelämnats ur annonsen.
Om Perido
Varför heter företaget Perido? Det kommer från det latinska ordet Peridoneus som betyder "väl matchad". Att matcha vår konsults kompetens och karriärinriktning med våra kunders behov är det vi är allra bäst på! Perido är ett konsult- och rekryteringsföretag inom tjänstemannasektorn som hjälper dig till nästa steg i yrkeslivet och vår vision är att alla ska trivas och vara engagerade på jobbet. Vi har vuxit stadigt sedan starten 2003 och har över 1500 medarbetare över hela landet, varav ett femtiotal interna medarbetare på våra huvudkontor i Stockholm och Göteborg. Som konsult hos oss blir du en viktig del av vår organisation och du växer tillsammans med oss genom att förstärka med din kompetens ute i våra kunders organisationer. Läs mer om oss på Perido: https://perido.se/om-oss/. Så ansöker du
(org.nr 556639-6387)
115 32 STOCKHOLM
