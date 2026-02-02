Senior Kravanalytiker
Soros Consulting AB / Datajobb / Sundbyberg Visa alla datajobb i Sundbyberg
2026-02-02
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Soros Consulting AB i Sundbyberg
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige
Omfattning: 100 %
Placering: Sundbyberg / Stockholm
Distansarbete: Upp till 50 %
Startdatum: 4 maj 2026
Slutdatum: 3 maj 2028
Option: 1 + 1 år (längst t.o.m. 3 maj 2030)
Vi söker nu en senior kravanalytiker till ett långsiktigt och samhällsviktigt uppdrag inom utveckling av analysapplikationer. Uppdraget riktar sig till dig som har mycket lång erfarenhet av kravarbete i komplexa IT-miljöer och som trivs i en roll med många intressenter, höga säkerhetskrav och stort verksamhetsansvar.
Uppdraget är en del av ett större IT-program där applikationer utvecklas för att hantera och analysera stora datamängder kopplade till planering och utveckling av transmissionsnät samt datautbyte med nordiska systemoperatörer.
Om rollen
Som kravanalytiker ansvarar du för att identifiera, analysera, dokumentera och kommunicera både funktionella och icke-funktionella krav. Du fungerar som en brygga mellan verksamhet, projekt, leveransteam och leverantörer och säkerställer att lösningarna möter verksamhetens behov, tekniska förutsättningar och säkerhetskrav.
Arbetet sker i nära samarbete med bland annat data scientists, kraftsystemanalytiker, arkitekter, testledare och projektledare. Leveransteamen arbetar agilt och rollen kräver gedigen erfarenhet av agilt kravarbete. Publiceringsdatum2026-02-02Dina arbetsuppgifter
Fånga, analysera och dokumentera krav genom workshops, intervjuer och analyser
Bryta ner krav till värdeskapande leveranser och definiera acceptanskriterier
Säkerställa att krav är tydliga, testbara och utvecklingsbara
Ansvara för kravens spårbarhet genom hela utvecklingskedjan
Förankra och kommunicera krav med olika intressenter
Stödja test och kvalitetssäkring genom kravvalidering
Bidra till förbättring av kravprocesser, arbetssätt och dokumentation
Ge metodstöd inom kravhantering till verksamhetens kravställare
Delta i upphandlingar där nya applikationer ska kravställas
Arbetsuppgifter i närliggande roller, såsom produktägare eller UX-designer, kan förekomma.
Skallkrav
Högskole- eller universitetsutbildning (minst 120p/180hp) inom IT, elektroteknik eller motsvarande
Minst 10 års erfarenhet som kravanalytiker inom IT, varav minst 5 år under de senaste 10 åren
Gedigen erfarenhet av kravställning av både funktionella och icke-funktionella krav
Minst 5 års erfarenhet av agilt kravarbete (t.ex. user stories, MVP)
Minst 5 års erfarenhet av kravverktyg såsom Jira eller Azure DevOps
Erfarenhet av teknisk kravställning i IT-miljöer med höga säkerhetskrav
Erfarenhet av kravställning av analysapplikationer som hanterar stora datamängder
Mycket god förmåga att kommunicera på svenska och engelska, i tal och skrift
Börkrav
Erfarenhet av arbete som produktägare och/eller UX-designer
Erfarenhet av kravställning av nätberäkningsprogram eller annan programvara för kraftsystemanalys
Erfarenhet från kraftsystem- eller energibranschen
Övrig information
Uppdraget kräver säkerhetsprövning och registerkontroll
Resor kan förekomma, både inom och utanför Sverige
Konsulten förväntas vara på plats minst cirka 2-3 dagar per vecka
Om Soros Consulting
Soros Consulting arbetar med kvalificerad konsultförmedling inom IT, teknik och verksamhetsutveckling. Vi matchar erfarna specialister med uppdrag där deras kompetens skapar tydliga resultat. Vårt fokus är kvalitet, långsiktighet och att skapa goda förutsättningar både för konsulter och uppdragsgivare genom tydlighet,
professionalism och hållbara relationer.
Tveka inte på att skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Soros Consulting AB
(org.nr 559130-2780) Jobbnummer
9718762